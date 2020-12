Especial 2020 | La F1 y su año de récords, cambios, caídas y seguridad a toda prueba

Pese a que la Fórmula 1 intentó esquivar hasta último minuto los embates de la pandemia, finalmente la crisis sanitaria golpeó a la máxima categoría del automovilismo, obligando a modificar por completo el que estaba llamado a ser el año más sensacional en la historia de la categoría.

Sin embargo, y pese a todos los contratiempos, la F1 logró dejarnos momentos históricos y memorables; con Lewis Hamilton rompiendo el récord de mundiales de Michael Schumacher, Romaing Grosjean sobreviviendo a un brutal accidente y Checo Pérez aterrizando en Redbull y Pierre Gasly ganando el primer GP de su carrera.

Pero la temporada también dejó momentos para quebrar corazones, como la caída en desgracia de Sebastian Vettel con Ferrari, la partida de la legendaria familia Williams de la escuderia y la degradación del joven Alex Albon de la toros rojos.

A CONTINUACIÓN EL REPASO DE LOS MOMENTOS MÁS DESTACADOS DEL 2020 EN LA FÓRMULA 1:

EL PRIMER GOLPE



El 12 de marzo, apenas una hora antes de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, McLaren oficializó su retiro del GP de Australia luego que uno de sus trabajadores resultara positivo con el Virus COVID-19.

Doce horas luego del retiro de los de Woking, la FIA se pronunció para confirmar la suspensión total de la carrera.

La decisión de la Federación Internacional de Automovilismo fue en extremo tardía, ganándose incluso las críticas por parte del seis veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.

Hamilton se molestó por la lenta reacción de la F1 ante la primera ola de Covid-19.

“Estoy muy sorprendido de que estemos aquí. Está bien que tengamos carrera, pero es increíble que estemos aquí sentados. Ya han suspendido la NBA, mientras que la F1 sigue… el dinero es el rey”, dijo el británico.

LA F1 SE CUADRA CON LA CRISIS SANITARIA



El 20 del mismo mes, y aprovechando la pausa por la pandemia, la Fórmula 1 decidió aprovechar el tiempo y los recursos de la categoría para salir al frente en ayuda de los millones de afectados por el virus respiratorio.

Un grupo de equipos de la F1 con sede en Reino Unido, en colaboración con el gobierno británico, comenzaron a disponer sus turnos laborales, infraestructura y tecnología de punta para la creación de respiradores artificiales para ser utilizados en los enfermos que lo requieran por las consecuencias del COVID-19.

La iniciativa fue ampliamente aplaudida por el mundo del deporte y dio cuenta de la gran conexión de la máxima categoría con el bienestar de las personas.

MICHAEL SCHUMACHER, EL MEJOR DE TODOS

Michael fue escogido como el personaje más influyente en la historia de la F1.

A inicios de mayo la Fórmula 1 tuvo la idea de generar una encuesta para encontrar al personaje más influyente en toda la historia de la categoría.

Entre la treintena de ilustres que aparecieron en el listado estaban Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Alain Prost y Niki Lauda, pero tras la votación de los fanáticos la lista se redujo a dos nombres: Bernie Ecclestone, presidente y director ejecutivo de la Formula 1 desde su fundación y Michael Schumacher, siete veces campeón del mundo.

La corona se la llevó el alemán, logrando el importante reconocimiento a la persona más influyente en toda la historia de la Fórmula 1.

LA PUÑALADA DE LA FERRARI



El 12 de mayo la escudería Ferrari anunció que no le renovaría contrato al tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, cuyo vínculo con los de Maranello expira en diciembre de 2020.

“Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará al final de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada, y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será”, comentó el germano.

Un mes más tarde sería el propio campeón del mundo el que revelaría la dura puñalada que le dieron los directivos del equipo italiano:

"Fue, sin duda, una sorpresa para mí cuando recibí la llamada de Mattia para decirme que no había intención del equipo en seguir juntos. Nunca entramos en negociaciones, nunca hubo ninguna oferta encima de la mesa y, por tanto, no hubo ningún roce”, reveló Vettel.

De esta manera el piloto alemán echó por tierra la versión de la Ferrari que aseguraba que intentó negociar con el piloto, dejando al equipo en evidencia ante los ojos del mundo del deporte, que criticaron con dureza el trato hacia el tetracampeón.

UN CLAVO SACA OTRO CLAVO

El español Carlos Sainz será compañero de Leclerc en 2021.

La Ferrari siguió adelante rápidamente y el 14 de mayo anunció lo que muchos adelantaban: Carlos Sainz jr, piloto español de 25 e hijo del legendario corredor del Dakar, fue fichado por la escudería de Maranello para reemplazar a Sebastian Vettel.

El fichaje de Sainz provocó el movimiento de algunas fichas en la parrilla, propiciando el paso de Daniel Ricciardo desde Renault a McLaren para ocupar la butaca del español desde 2021.

SE ANUNCIA EL REGRESO



Luego que se confirmara la cancelación del Gran Premio de Países Bajos, los rumores de que la temporada 2020 de Fórmula 1 no sería disputada comenzaron a tomar fuerza, por lo que los timoneles de la máxima categoría decidieron terminar con las especulaciones y entregaron la fecha del retorno del gran circo, que tendría lugar definitivo el 5 de julio en Austria.

BREVE POLÉMICA



El australiano Daniel Ricciardo es uno de los piloto más carismáticos y queridos dentro del paddock, pero a la hora de competir es feroz, y consciente de sus capacidades, honey badger aseguró a mediados de junio que si todos tuvieran el mismo monoplaza, las luchas por los títulos de Fórmula 1 ganados por Lewis Hamilton hubiesen sido completamente distintas.

Las palabras del australiano hicieron eco durante semanas, y generaron declaraciones cruzadas de ida y vuelta, instalando una vez más la discusión en torno a los reales méritos de Hamilton.

BLACK LIVES MATTER

En la quincena de junio, y luego que el campeón mundial Lewis Hamilton decidiera sacar la voz por la lucha racial, numeroso personajes del mundo tuerca, entre ellos el mandamás de Mercedes, Toto Wolff, salieron a respaldarlo públicamente y a asegurar que el motorsport apoyará la cruzada.

De esta manera, los timoneles de la máxima categoría del automovilismo aseguraron que los pilotos y las escuderías tendrán permiso para mostrar gestos públicos durante los GP's en apoyo al movimiento anti racista Black Lives Matter, marcando un importante precedente en la lucha racial.

EL RETORNO DEL REY

Alonso volverá a la F1 con 39 años.

La primera semana de julio los fanáticos se sorprendieron con una impactante noticia: Fernando Alonso volvería a la Fórmula 1 este 2021 junto a Renault, luego que la escudería francesa hiciera oficial la presentación del asturiano en sus redes sociales y anunciara su alineación junto a Esteban Ocon para el próximo año.

"Renault es mi familia, mis mejores recuerdos en la Fórmula Uno con mis dos títulos del Campeonato Mundial, pero ahora estoy mirando hacia el futuro. Es una gran fuente de orgullo y con una inmensa emoción estoy regresando al equipo que me dio la oportunidad al comienzo de mi carrera y que ahora me da la oportunidad de volver al más alto nivel", dijo Alonso.

HAMILTON GOLPEA LA MESA

El 2 de agosto, en el marco del GP de Gran Bretaña, Lewis Hamilton realizó una increíble hazaña para callar a sus detractores, demostrando en pista que su éxito no es sólo producto de manejar el mejor monoplaza de la parrilla.

El vigente campeón mundial de Fórmula 1 sufrió un pinchazo en su goma delantera izquierda a una vuelta para el final de la carrera en Silverstone, pero se las arregló para no sólo finalizar la carrera, sino también para ganarla con maestría en tres ruedas.

HAMILTON MÁS CERCA DE SCHUMACHER

En la quincena de agosto el piloto de Mercedes logró en el GP de España su cuarto triunfo de la temporada manteniéndose al tope de la clasificiación mundial con 132 puntos, seguidor por Max Verstappen y Valtteri Bottas.

Con el triunfo, el afrobritánico superó al legendario Michael Schumacher como el piloto con mayor cantidad de podios en la historia, logrando una marca de 156.

SENNA, SCHUMACHER Y HAMILTON: LOS MÁS VELOCES



A mediados de agosto La F1 junto a Amazon Web Service crearon un algoritmo para encontrar al piloto más rápido de todos los tiempos, considerando desde el año 1983 hacia adelante, y eliminando los coches de la ecuación.

Según lo reportado por la máxima categoría, el estudio objetivo basado en inteligencia artificial tardó un año completo en entregar los resultados definitivos, arrojando al tricampeón Ayrton Senna como el más rápido de la historia.

El top five fue completado por Michael Schumacher (+0"114), Lewis Hamilton (+0"275), Max Verstappen (+0"280) y Fernando Alonso (+0"309).

WAKANDA FOREVER

Lewis homenajeó la memoria de Chadwick Boseman.

El piloto de Mercedes marcó el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Spa Francorchamps, y festejó con los brazos cruzados en recuerdo del rey T'Challa, de Wakanda.

El gesto de Hamilton dio la vuelta al mundo y fue ampliamente aplaudido y agradecido, recordando al actor Chadwick Boseman de 43 años, quien falleció ese mismo días tras luchar durante 4 años contra un cáncer de cólon.

SENNA A NETFLIX



En septiembre y a través de redes sociales, la plataforma de streaming anunció una serie dedicada a Ayrton Senna. El material sería grabado en inglés y portugués, y está previsto que la producción se inicie en 2022.

"La bandera a cuadros está a la vista. La historia detrás del héroe brasileño y mundialmente famoso corredor de Fórmula Uno Ayrton Senna, se adaptará a una serie limitada de 8 episodios. Solo en Netflix", anunció la plataforma.

La producción cuenta con el respaldo de la familia del tricampeón mundial de Fórmula 1, y fue su querida hermana, Viviane Senna, quien respaldó el especial anuncio.

LA REDENCIÓN DE GASLY

Gasly ganó en 2020 el primer GP de F1 de su carrera.

El 6 de septiembre Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri, logró su primera victoria en Fórmula 1 en Monza, tras aguantar de forma fenomenal los embates de Carlos Sainz y McLaren, quienes finalmente quedaron en segundo lugar.

Sin duda el francés de 24 fue el piloto del día en Italia, ya que contra todo pronóstico y gracias al vuelco de la carrera tras la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc, cosechó el primer triunfo de su historia en la máxima categoría del automovilismo.

La victoria de Pierre Gasly revolucionó a los franceses, ya que significó la primera para Francia desde que Olivier Panis lo lograra en 1996 a bordo de un Ligier Mugen en el GP de Mónaco de aquel año.

HEPTACAMPEÓN DEL MUNDO



El 15 de noviembre los fanáticos de la Fórmula 1 tuvieron la suerte de ver a otro piloto trasnformándose en leyenda y alcanzado Michael Schumacher como el piloto con más títulos de la historia de la categoría.

El afrobritánico realizó carrerón en el GP de Turquía en condiciones adversas debido a la humedad de la pista y el poco grip.

Con nueve victorias en trece carreras, Lewis llegaba a Istanbul Park con una ventaja casi irremontable, tando así que con no perder más de 7 puntos respecto a Valtteri Bottas, el piloto podía para alzarse con el trofeo a falta de 3 Grandes Premios.

Hamilton sacó a relucir toda su agresividad, talento y competitividad para coronarse como siete veces campeón del mundo, acompañando al eterno Michael Schumacher en lo más alto del olimpo.

HÉROES ENTRE LAS LLAMAS

Grosjean salió con vida de un brutal accidente.

Romain Grosjean, piloto francés de Haas, protagonizó un brutal accidente durante el Gran Premio de Bahrein tras chocar en la curva uno. El piloto salvó su vida gracias a la seguridad a toda prueba de la F1.

Grosjean colisionó a 221 kilómetros por hora contra las barreras cuando la carrera recién arrancaba, causando impacto luego que su monoplaza estallara en llamas y todos los espectadores temieran lo peor.

El piloto de Haas salió del coche en medio del fuego con la ayuda de los comisarios del lugar. Una vez extinguidas las llamas, las cámaras dejaron apreciar que el monoplaza de Grosjean quedó partido a la mitad, y que fue el halo lo que le salvó la vida al profesional de 34 años.

Por increíble que parezca, Romain Grosjean resultó sin fracturas ni daños internos, y sólo debió ser internado para tratar las quemaduras en sus manos y tobillos.

Grosjean recibió millones de muestras de amor y apoyo de colegas, fanáticos y seguidores del mundo entero, quienes además agradecieron que la tecnología y seguridad de la categoría lograra una vez más salvar vida.

LA DINASTÍA CONTINÚA



El 2 de diciembre a primera hora de la mañana, los fanáticos de la F1 despertaron con gran ilusión luego que Mick, hijo de Michael y sobrino de Ralf Schumacher, fuera confirmado como nuevo piloto titular de la escudería Haas para la próxima temporada.

Mick, de 21 años, aterrizará en la Fórmula 1 después de haber ganado el Campeonato de Europa de Fórmula 3 en 2018 y coronarse campeón de la F2 una semana después del anuncio de su arribo a la categoría reina.

LA PARRILLA 2021



Luego de los movimientos de cartas de los diversos equipos, la grilla de pilotos de la Fórmula 1 2021 está prácticamente cerrada, con sólo un asiento por ser llenado.

-Mercedes: Lewis Hamilton (por confirmar) y Valtteri Bottas

-Red Bull: Max Verstappen y Sergio Pérez

-McLaren: Daniel Ricciardo y Lando Norris

-Aston Martin: Sebastian Vettel y Lance Stroll

-Alpine: Fernando Alonso y Esteban Ocon

-Ferrari: Charles Leclerc y Carlos Sainz

-Alpha Tauri: Pierre Gasly y Yuki Tsunoda

-Alfa Romeo: Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi

-Haas: Mick Schumacher y Nikita Mazepin

-Williams: George Russell y Nicholas Latifi