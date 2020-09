Neymar, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé felicitan a Pierre Gasly tras su primer triunfo en Fórmula 1

Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri, logró su primera victoria en Fórmula 1 este domingo en Monza, ganándose las felicitaciones de figuras del deporte como Neymar, Antoine Griezmann y Olivier Giroud.

Lo conseguido por el piloto de 24 años fue considerado como toda una hazaña, no sólo por ser su primer triunfo en la categoría, sino porque significó la primera victoria para Francia en el Gran circo desde 1996, mismo año en que nació Gasly.

Olivier Panis, a bordo de un Ligier Mugen, había sido el último deportista en lograr un primer puesto para los franceses en el GP de Mónaco hace largos 24 años, por lo que los parabienes para el corredor de Alpha Tauri estuvieron a la orden del día:

"Estoy impresionado y muy contento por todas las felicitaciones que he recibido por parte de otros grandes deportistas. Me gusta el fútbol, y algunos futbolistas como Neymar, Griezmann, Mbappe y Giroud, que siguen la Fórmula 1, me han felicitado", reveló Pierre.

Y como si fuera poco, el joven piloto también recibió un llamado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer a Gasly por la alegría que le dio al país.

Pero las felicitaciones no quedaron ahí, ya que el propio Pierre Gasly relató que deportistas de prácticamente todas las disciplinas lo contactaron para aplaudir su extraordinario logro en el GP de Italia.

"También deportistas de otras modalidades, como tenis y ciclismo, también me han felicitado. Me quedé en shock y por ello no puede responder a todos, pero significa mucho para mí, me he dado cuenta que hacen mucho por seguir también nuestro deporte. Yo también estoy muy contento con el éxito que han tenido ellos", comentó el corredor.

La victoria del francés significó un nuevo episodio en su carrera, demostrando que pese a haber sido degradado por Red Bull, tiene talento y ganas de luchar por cosas importantes y la mente fría para lleva a cabo sus metas y lograr grande cosas en la máxima categoría del mundo motor.