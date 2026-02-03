Unión Española cerró un 2025 para el olvido donde terminó descendiendo y jugará este año en la Primera B. Ante esto, los hispanos continúan reforzándose con la meta de subir nuevamente a la división de honor del fútbol chileno y con ello en mente, habrían cerrado un nuevo fichaje.

Según revela el medio Hispanos de Corazón, el arquero uruguayo Martín Rodríguez de 36 años se encuentra a detalles de ser anunciado como el nuevo refuerzo de esta temporada.

El portero fue visto en la victoria de Unión Española frente a Recoleta por Copa Chile, lo que encendió los rumores.

La carrera de Martín Rodríguez

El jugador comenzó su carrera en Wanderers de Uruguay donde estuvo hasta el 2014 regresando por una temporada en 2017, para luego pasar por clubes como Juventud y Racing de Montevideo.

El 2019 se suma a la liga brasileña donde ficha por el Vitória, para luego pasar por Operário y Santa Cruz, regresando a Nacional el 2021, jugando también para Guaraní de Paraguay.

ver también Bianneider Tamayo se ‘beneficia’ de un cambio de reglas para ganar terreno en U de Chile

A nivel de selección, con Uruguay el portero fue parte del Mundial Sub-20 en 2009 y del Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2009. También con la albiceleste se llevaron el bronce en los Juegos Panamericanos 2011.

Publicidad

Publicidad

Martín Rodríguez se suma a Unión Española. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

El 2026 de Unión Española

El cuadro hispano busca regresar a la máxima división del fútbol chileno tras su duro descenso, por lo que ya comenzó a reforzar el plantel anunciado los fichajes de Mitchell Wassenne, Julio Fierro, Martín Ormeño, William Machado, Ulises Ojeda, José Aja y Patricio Rubio.

Emiliano Vecchio también fue anunciado como refuerzo. Sin embargo, fue despedido tras inesperada polémica.

Publicidad