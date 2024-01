Carlos Tevez dejó una frase contra Vélez Sarsfield luego de celebrar una victoria ante el equipo de Gustavo Quinteros. Independiente de Avellaneda se impuso por 1-0 ante el Fortín gracias a un gol del defensor central Joaquín Laso, quien cumplió con la Ley del Ex con un cabezazo preciso.

El Rojo suma puntaje ideal al cabo de las dos primeras fechas de la Liga Profesional de Argentina. “El juego y todo lo demás lo vamos a ir ganando. Pero es importante sacar adelante estos partidos dificilísimos”, marcó el Apache tras el duelo ante el Fortín. Mauricio Isla fue titular y jugó hasta el minuto 74, cuando le dejó su lugar a Adrián Spörle.

Pero no quedó muy conforme por el nivel del equipo. “Me quedo con el carácter del equipo. No se vio un buen fútbol ni asociaciones. Y eso que jugaron (Santiago) Toloza y Lucas (González)”, detalló el otrora goleador de Boca Juniors, quien también dirigió a Rosario Central.

“El juego no fluyó como nosotros queríamos, no era fácil jugar por el campo de juego. No es excusa ni nada. Hoy se demostró que el equipo está fuerte a pesar de los nombres. Independiente tiene que seguir creciendo para poder pelear el campeonato”, reconoció también el Apache, quien tuvo que salir en defensa de uno de sus refuerzos.

Tevez fustiga al Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros

Carlos Tevez defendió al ecuatoriano Jhonny Quiñonez tras la victoria ante el Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros. Una periodista le consultó por el ex volante del Aucas, aunque le marcó que según ella no había sido el mejor de los partidos del mediocampista.

“Quiñonez hizo un gran partido. No veo que el mediocampo hace un mal partido. Cómo será el mediocampo de Vélez que perdió. Mis jugadores lo hicieron muy bien, por eso ganamos. No sólo él. Todos. Obvio que estoy contento”, admitió el estratego del Rey de Copas.

Ese palito desató una suerte de declaraciones cruzadas entre Tevez y Quinteros. “El partido fue más favorable a Vélez que a Independiente. En situaciones también. Pero bueno, los partidos se ganan con goles. Hoy hicieron uno de pelota parada. Tuvimos un tiro al palo, otro al travesaño, dos o tres situaciones que no pudimos concretar. Queda la amargura de perder un partido donde fuimos más que el rival”, apuntó el ex DT de Colo Colo.

“No creo que el rival haya merecido ganar ni hecho méritos para hacer el gol”, lanzó Quinteros. Pero también les dejó varios recados a sus pupilos sobre lo que espera en el futuro cercano. “Al equipo le falta llegar al área con más jugadores. Por momentos juega bien, por otros se mete muy atrás”, manifestó el DT argentino boliviano, que espera por tener disponible a Rodrigo Piñeiro y busca otro centrodelantero.

¿En qué lugares marchan Vélez e Independiente en la Liga Profesional de Argentina?

Así se ubican Vélez Sarsfield e Independiente de Avellaneda al cabo de las dos primeras fechas de la Liga Profesional de Argentina.

