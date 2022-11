El exfutbolista argentino Carlitos Tévez generó tremenda sorpresa en el fútbol argentino al informar que no seguirá en su cargo de director técnico del cuadro Canalla a poco más de cuatro meses de haber llegado. ¿Las razones? "No vine a hacer política, yo siempre puse a Central por encima de todo".

Carlos Tévez sorprendió al fútbol argentino el 21 de junio de este 2022 al confirmarse que, tras colgar los botines defendiendo la camiseta de Boca Juniors, inició su carrera como director técnico en Rosario Central. Sin embargo, hoy vuelve a causar sorpresa, pero porque tomó la decisión de no seguir y renunció a su cargo.

Tan solo cuatro meses con 11 días pasaron desde que el Apache arribó al cuadro Canalla, que finalizó el torneo de la Liga Profesional de Argentina más cerca de la zona baja que de la alta (20° de 28°). Pese a eso, no es el rendimiento lo que lleva al exfutbolista argentino a tomar la decisión de dar un paso al costado, sino que las elecciones en la dirigencia del club.

La gran razón: "No vine a hacer política"

En el Estadio Gigante de Arroyito se llevará a cabo a mediados de diciembre un proceso de elecciones para definir a la dirigencia del club, motivo que llevó a Tévez a renunciar a su puesto en el banquillo argumentando que "no vine a hacer política, yo siempre puse a Central por encima de todo".

A pesar de que cuando asumió en junio firmó un contrato por un año, este jueves 3 de noviembre en conferencia de prensa comunicó que dejará de ser el estratega de "la Academia Rosarina". "Doy un paso al costado pensando en el club. Creo que no es conveniente para nadie que yo siga. La nueva dirigencia o ésta tiene que tomar decisiones y yo no quiero ser un obstáculo para nadie, que cada uno pueda hacer lo que quiera".

"No me parece justo, si la oposición gana, quedarme yo como una molestia. La oposición no va a querer que gane Carlos Tévez. Por eso me quiero correr al costado, no vine a hacer política, yo siempre puse a Central por encima de todo", complementó el retirado delantero que deja un saldo de seis victorias, diez empates y siete derrotas en 23 partidos para su primera experiencia como DT.

Para cerrar, el exdelantero de 38 años destacó que "lo más lindo que tiene Central es su gente" y dejó en claro que decirle adiós a sus dirigidos "fue muy duro. Los chicos me veían como un padre. Se les fue como un padre para ellos. Teníamos una relación muy linda".