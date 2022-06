Carlos Tévez debuta este viernes como entrenador profesional, esto tras acordar su llegada a la banca de Rosario Central. Los Canallas reciben a Gimnasia y Esgrima de La Plata desde las 18:00 horas en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina.

El Apache alcanzó a cumplir dos entrenamiento al mando del primer equipo de Rosario Central, ninguna de fútbol propiamente tal. Y así de rápido saltará al terreno de juego con misterio total por su primer once titular.

Y hay un detalle no menor: Carlitos no podrá firmar la planilla del Canalla, pues primero debe retomar y finalizar el curso de entrenador comenzado en 2018. Mientras no tiene el título profesional que lo habilita oficialmente para el trámite formal.

En primera instancia se esperaba que su ayudante, Carlos Retegui, firmara la planilla. Sin embargo, el Chapa no ejercerá el cargo y será el hermano del Apache, Miguel Tévez, quien ponga la firma como asistente considerando que el timón será de Carlitos.

Por otro lado, el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, le dio al Apache la bienvenida al gremio y el cargo de entrenador. Ambos fueron compañeros en el cuadro xeneize.

“A Carlitos le diría que esté tranquilo. Bienvenido a este tren bala. Quiero desearle suerte, ahora que decidió arrancar su carrera como entrenador. Que pueda sentirse pleno y transmitir todo lo que vivió”, sostuvo Battaglia en ESPN.