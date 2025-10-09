Boca Juniors, el fútbol argentino y Universidad de Chile están de luto. Miguel Ángel Russo falleció este pasado miércoles a los 69 años, tras varias semanas complicado de salud por una infección urinaria y un cuadro de deshidratación que se fue agravando.

Russo se mantenía como entrenador del Xeneize, aunque ya no cumplía sus funciones por encontrarse hospitalizado.

Con la sensible partida del entrenador, la Liga Profesional Argentina decidió posponer el partido de Boca contra Barracas Central, por la fecha 12 del campeonato trasandino, sin fecha estimada para su reprogramación.

Desde la Liga Profesional informaron que “debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30)“.

El gesto de Barracas con Boca y Russo

Asimismo, al otro lado de la cordillera destacan el gesto de Barracas, que incluso antes del comunicado oficial envió un mensaje a través de redes sociales solidarizando con Boca y dejando presente que tenían todo su apoyo para postergar el encuentro.

“Barracas Central, en nombre de su presidente Matías Fabián Tapia, quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos del señor Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida. A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro a Boca, a todos sus socios y simpatizantes“, publicaron.

Boca Juniors lamenta la partida de su entrenador, el ex azul Miguel Ángel Russo.

Sentenciaron que “asimismo le comunica a su presidente, el señor Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga“.

Miguel Ángel Russo fue entrenador de Universidad de Chile la temporada 1996. Si bien no fue campeón con los azules es recordado por llevar al Chuncho hasta semifinales de Copa Libertadores, eliminado por River Plate en un robo a mano armada.

En ese plantel destacaban Sergio Vargas, Cristián Traverso, Ronald Fuentes, Miguel Ponce, Cristián y Víctor Hugo Castañeda, Pablo Galdames, Luis Musrri, Leonardo Rodríguez, Esteban Valencia, Walter Silvani, Marcelo Salas, José Luis Sánchez y Rodrigo Goldberg.