Una insólita situación está viviendo el volante argentino Exequiel Palacios, actual jugador del Bayer Leverkusen y que fue uno de los 26 jugadores trasandinos que se coronaron campeones del mundo en Qatar 2022.

Resulta que Yésica Frías, su ex pareja y con quien está en proceso de divorcio, lo amenazó con vender su medalla obtenida en suelo qatarí si no termina de pagar el departamento que compartían.

En charla con el programa Socios del Espectáculo la mujer declaró que “el departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Quiero que firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”.

En ese sentido, Farías lanzó duras amenazas contra Palacios: “Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”.

Para finalizar, la mujer lanzó un ultimátum que no solo afectaría a Palacios, sino que a sus compañeros en la albiceleste de Lionel Scaloni. “A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”, concluyó.

Exequiel Palacios jugó tres de los siete partidos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El volante disputó 21 minutos ante México, 10’ con Australia en los octavos de final y 16 con Croacia en las semifinales. ¿Accederá a las amenazas de Yésica Frías para quedarse con su medalla?

