A falta de nueve partidos para el final de La Liga 2025-2026, el Sevilla coquetea peligrosamente con el descenso directo. Por esa razón, en el club que tiene dos chilenos en su plantel tomaron una decisión: ponerle punto final al ciclo liderado por el DT argentino Matías Almeyda.

La directiva del cuadro sevillista se movió rápido y nombró a Luis García Plaza, quien este 25 de marzo fue presentado oficialmente. Sí, mientras varios jugadores del club están con sus selecciones por la fecha FIFA. Como el chileno Gabriel Suazo, por ejemplo.

Pero no su compatriota Alexis Sánchez, quien no fue considerado para los duelos amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía. En ese contexto, habló el director general deportivo del elenco de Nervión: Antonio Cordón, quien está muy cuestionado por el presente institucional.

Alexis Sánchez ha recibido varias críticas por sus últimas actuaciones en el Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

“Son decisiones internas, indudablemente nos basamos en una realidad. Y esa es que nos quedan nueve jornadas. Dos meses para sumar los puntos que necesitamos. Llegó un momento en el que creímos que había que tomar una decisión y hemos tenido que hacerlo con todo nuestro dolor”, apuntó Cordón.

Matías Almeyda dejó de ser el DT del Sevilla. (Fran Santiago/Getty Images).

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Añadió que “estoy jodido. No es una acción que a uno le gustaría a lo largo de una temporada. Y más con un entrenador que lo teníamos más para un proyecto a largo plazo. Son situaciones del fútbol. En lo profesional y personal siento días muy difíciles, pero hay que mirar hacia adelante”. Aunque la frase más terrible la dejó sorpresivamente apenas terminó todo.

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Antonio Cordón admite temor por el descenso del Sevilla en La Liga de España

El director general deportivo del Sevilla sabe que el Sevilla corre serio riesgo con el descenso en La Liga 25-26. Pero también que hay tiempo suficiente. “Pensar que tenemos dos meses de mucho trabajo. Que el objetivo final tiene que ser librar la categoría”, aseguró Antonio Cordón.

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“Desde ayer estamos trabajando en eso. Estamos en la zona más baja, pero estamos convencidos de que esto va a cambiar con ayuda de Luis y su staff. Por eso hicimos el cambio. Los resultados son los que son. Vemos la clasificación y los resultados generales”, apuntó el ex director deportivo del Betis, entre otros clubes.

Cordón con el franco argentino Neal Maupay, refuerzo del club en enero. (Getty Images).

Y prosiguió. “Ustedes también ven los resultados. Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol cuando no son buenos. La plantilla parece no rendir correctamente. Pero hay momentos de la temporada donde no rinden y otros donde son increíbles”, sentenció Cordón, quien todavía espera toparse con esos picos de rendimiento alto.

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“Parece un velatorio”, dijo Cordón una vez que se terminó la conferencia de prensa, como para graficar el ambiente que reina en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La fecha FIFA sirve de respiro. El 5 de abril, el Sevilla visitará al Real Oviedo por el certamen liguero a contar de las 12:30 horas.

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