El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se prepara para una nueva era luego de la salida de Matías Almeyda de la banca. Los Blanquirrojos decidieron poner fin al ciclo del técnico ante los malos resultados e incluso ya le tiene reemplazante.

En las últimas horas el club anunció la llegada de Luis García Plaza, por lo que dieron por cerrada la anterior etapa. Es por ello que ahora fue el momento del DT de dar su versión y, de paso, despedirse del elenco que dirigió esta temporada. Todo, sin olvidarse de los chilenos.

A través de sus redes sociales, el Pelado publicó una carta dedicada a los Blanquirrojos, desde el plantel a los hinchas. Un mensaje que sacó aplausos y que le permite irse con la frente en alto, más allá de que los resultados no fueron los esperados.

Matías Almeyda no se olvida de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en su salida de Sevilla

El proceso de Matías Almeyda como técnico del Sevilla finalizó ante el mal momento que atraviesa el club. El ahora ex DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo terminó su etapa en los Blanquirrojos y, antes de cerrar la puerta, decidió dejar un mensaje más que emotivo.

Matías Almeyda dedicó palabras a Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y el plantel del Sevilla. Foto: Getty Images.

“En mi nombre y el de mi staff. Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí, y lo viví con el corazón en cada entrenamiento y en cada partido”, comenzó señalando en su cuenta de Instagram.

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Tras ello, Matías Almeyda aprovechó de dejarle un mensaje a Alexis Sánchez, Gabriel Suazo y todo el plantel del Sevilla. “Quiero agradecer a los jugadores por su compromiso, por el esfuerzo y por no dejar de creer incluso en los momentos más difíciles”.

“Al club y a todas las personas que trabajan en él por su apoyo constante, a la afición y al periodismo con el cual hemos debatido de fútbol, ha sido un año de aprendizaje que le sumo a mi vida profesional”, complementó.

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Matías Almeyda también hizo una autocrítica sobre el abrupto final que tuvo su proceso en el Sevilla. “Sé que el momento no es el que todos deseábamos pero ha sido especial haber sido parte“.

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“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo; todos saben que lo defendí dentro y fuera de la cancha. Dios los bendiga. ¡Gracias por todo, sevillistas! Un fuerte abrazo”, sentenció.

Matías Almeyda no va más como técnico del Sevilla, donde Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen a un nuevo líder. Los chilenos esperan demostrar en el cierre de la temporada que pueden aportar y así no correr el riesgo de cambiar de club.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Ya con Luis García Plaza en la banca, el Sevilla trabaja para sumar de tres en la próxima fecha de La Liga. El domingo 5 de abril el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visita al Real Oviedo a partir de las 12:30 horas.

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En resumen, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo…