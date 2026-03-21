Duele lo de Alexis Sánchez en el Sevilla. El Maravilla viene de tener un partido horroroso ante el Valencia, lo que empieza a valerle el desprecio de la gente del cuadro nervionense.

Un toque en la salida, mal ejecutado, le permitió al Valencia abrir la cuenta en el Sánchez Pizjuán. Alexis Sánchez, apurado por un propio compañero, terminó habilitando a un contrario y se desató el primer tanto (38′).

Un dolor de cabeza más para el chileno, que sigue sin levantar cabeza en el fútbol español. En los últimos cuatro partidos venía siendo titular, pero este rendimiento horroroso puede venir a derrumbar las certezas.

ver también “Jugador de segunda…”: Hinchas del Sevilla pierden la paciencia con Alexis Sánchez y exigen su salida

Salida desastrosa

Perdiendo 2-0 en el primer tiempo, todo el equipo sevillano se ganó tremenda pifiadera. El Sánchez-Pizjuán era un zumbido, frente a la debacle que estaban presenciando.

Precisamente, Alexis Sánchez era el más pifiado. Tanta chifla contra él, que al entretiempo, el Maravilla tuvo que salir reemplazado por Isaac Romero. Mal momento para ser Alexis.

El Sevilla, con esta derrota, queda a tres puntos de la zona de descenso. En la próxima fecha, ante el Real Oviedo, se juegan la vida, considerando que el rival es el colista absoluto de La Liga.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo está la tabla de posiciones de La Liga?