Después de un proceso que no fue como se esperaba, el Sevilla decide terminar el ciclo. Este lunes y tras un nuevo revés, el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se queda sin entrenador en España.

Los Blanquirrojos no han logrado los resultados esperados y están lejos de pelear incluso por una clasificación internacional. Este sábado y luego de caer por 0 a 2 como local contra el Valencia, la paciencia se acabó con Matías Almeyda.

El argentino venía cuestionado desde hace rato, pero la dirigencia le había dado su respaldo para que sacara a flote las cosas. No obstante, agotó todo el crédito que tenía y se queda sin trabajo en el cierre de la temporada 2025/26.

Matías Almeyda deja la banca del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

El proceso de Matías Almeyda al mando del Sevilla ha llegado a su final. El técnico deja vacante el puesto en la banca de los Blanquirrojos e instala la incertidumbre con el futuro de los chilenos.

Matías Almeyda se va del Sevilla y Alexis Sánchez con Gabriel Suazo se preocupan. Foto: Getty Images.

Este lunes y luego de caer con Valencia, el club español confirmó la salida del DT a través de un comunicado. “Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en La Liga y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión”.

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En esos encuentros, el argentino no pudo darle nunca la vuelta las cosas. Al mando del plantel logró un total de 10 triunfos, 7 empates y 15 derrotas, con 43 goles a favor y 52 en contra.

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“El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales”, remarcaron desde el elenco español.

Esta situación deja a los Blanquirrojos con la duda de lo que pasará para la próxima temporada. La idea es encontrar un técnico pronto, pero ya apuntando a la campaña 2026/27, donde los chilenos no tienen un lugar asegurado.

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Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin entrenador en el Sevilla. El cuadro español no ha sabido cortar su mala racha y ahora ruega para que este remezón les permita reaccionar de una vez por todas.

¿Cuándo y a qué hora juega el Sevilla?

Ya sin Matías Almeyda, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se preparan para su próximo desafío en La Liga. El domingo 5 de abril a partir de las 12:30 horas los Blanquirrojos visitan al Real Oviedo.

En resumen, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo…

Destitución tras crisis de resultados: El Sevilla hizo oficial este lunes la salida de Matías Almeyda luego de la derrota por 0-2 ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La paciencia de la dirigencia se agotó tras una racha negativa que dejó al equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales en el cierre de esta temporada 2025/26.

El Sevilla hizo oficial este lunes la salida de luego de la derrota por 0-2 ante el Valencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La paciencia de la dirigencia se agotó tras una racha negativa que dejó al equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales en el cierre de esta temporada 2025/26. Un balance en rojo: El técnico argentino se marcha con números preocupantes tras dirigir 32 partidos oficiales (29 en La Liga y 3 en Copa del Rey). El “Pelado” registró apenas 10 triunfos, 7 empates y 15 derrotas , dejando un saldo defensivo deficitario con 52 goles en contra, lo que imposibilitó darle regularidad al proyecto iniciado en el verano de 2025.

El técnico argentino se marcha con números preocupantes tras dirigir 32 partidos oficiales (29 en La Liga y 3 en Copa del Rey). El “Pelado” registró apenas , dejando un saldo defensivo deficitario con 52 goles en contra, lo que imposibilitó darle regularidad al proyecto iniciado en el verano de 2025. Incertidumbre para los chilenos: El despido de Almeyda abre una gran interrogante sobre el futuro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Nervión. Con la búsqueda de un nuevo entrenador enfocada ya en la planificación de la campaña 2026/27, el lugar de los referentes de la Roja no está asegurado, a la espera de ver si el próximo DT contará con ellos para la reestructuración del plantel.

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