Alexis Sánchez sufre en Sevilla: los tres candidatos a ser su nuevo entrenador

Alexis Sánchez lo pasa mal en el ocaso de su carrera. La temporada pasada no fue ideal en Udinese y ahora le pasa lo mismo en Sevilla, donde tanto individual como colectivamente el rendimiento deja mucho que desear.

En el elenco andaluz, se gana críticas duras por parte de la prensa debido al opaco actuar del elenco, que está 15° en la tabla a solamente 3 puntos de zona de descenso.

La dirigencia del cuadro hispano no quiere pasar zozobras en las últimas 9 jornadas del certamen, por lo que se especula que será despedido el DT Matías Almeyda.

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“Sobrevivió al domingo, pero las apuestas coinciden en que no lo hará al lunes”, señaló Estadio Deportivo, medio de la ciudad.

Los candidatos para ser entrenador de Alexis Sánchez

Rápidamente la dirigencia del Sevilla trabaja para encontrar el reemplazante de Almeyda y hay tres nombres que suenan fuerte, aunque ninguno es rimbombante.

“Diego Martínez, un hombre que conoce bien la casa, es una de las opciones”, indican sobre el primero de los entrenadores que aparecen en la lista.

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“Se barajaron también otras como Manolo Jiménez, que desde finales de febrero acabó su periplo en el Aris de Salónica tras caer en la Copa y enlazar varios empates es la Liga, y Luis García Plaza, que sería en principio el preferido”, añaden.

García Plaza asoma como nuevo DT de Alexis Sánchez

García Plaza, de 53 años, dirigió a Alavés y Mallorca desde el 2020 en adelante, por lo que conoce bien La Liga. También suma pasos por Villarreal, Getafe y Levante.

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