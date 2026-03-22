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Prensa española le dice la peor crítica de su carrera a Alexis Sánchez: “No puede ser jugador de…”

Los medios andaluces no tuvieron compasión con el chileno tras la derrota ante Valencia por La Liga de España.

Por Carlos Silva Rojas

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Alexis Sánchez pierde terreno en Sevilla.
© Sevilla FCAlexis Sánchez pierde terreno en Sevilla.

Alexis Sánchez lo pasa mal en España, porque fue titular en la dura derrota de Sevilla ante Valencia que dejó a su equipo muy cerca de la zona de descenso en La Liga.

El delantero chileno alcanzó a jugar solamente un tiempo con el equipo andaluz, debido a que tuvo un cometido muy precario y durante el entretiempo fue reemplazado por Isaac Romero.

El bajo nivel de Alexis ante Valencia en la derrota 2-0 de su equipo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán generó la molestia de la prensa sevillana, que este vez se fue con todo contra el ex Colo Colo.

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El rendimiento de Alexis fue muy criticado por los medios de Andalucía, siendo Estadio Deportivo el más duro con el juego que mostró el chileno en la Liga de España.

“ha vuelto a demostrar -ya va por la enésima prueba de ello- que no puede ser jugador de un equipo de Primera División. En partidos que exigen, se demuestra que el extremo no está y ha dejado fallos notorios. Desastroso, una vez más”, señaló el citado sitio.

Alexis recibe muchas críticas. Foto: Sevilla FC

Alexis recibe muchas críticas. Foto: Sevilla FC

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En El Desmarque, en tanto, dijeron del chileno que “inexplicable pérdida en el gol de Hugo Duro. No está para estas cosas y a la grada se le ha atravesado ya. Cambiado en el descanso y silbado. La gente ya se ha cansado de él”.

Sevilla está en el puesto 15° de la tabla de posiciones de La Liga, por ahora fuera de la zona de descenso, pero a solamente tres unidades de Real Mallorca, que e está yendo a la B en España.

En síntesis

  • Alexis Sánchez fue titular en la derrota del Sevilla 2-0 ante Valencia en el Pizjuán.
  • El delantero chileno fue reemplazado por Isaac Romero tras jugar solo el primer tiempo.
  • Sevilla se ubica en el puesto 15° de La Liga, a tres puntos del descenso.
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