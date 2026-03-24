Vientos de cambios soplan en el Sevilla. El equipo donde militan los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez se quedó sin entrenador este lunes, tras oficializarse la salida del argentino Matías Almeyda en plena crisis deportiva.

Con una mala racha a cuestas de cuatro juegos consecutivos sin victorias y a tres puntos de caer en zona de descenso, el cuadro andaluz dio el golpe de timón y a falta de nueve fechas para que termine el torneo, eligió a su nuevo estratega.

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Sevilla de Alexis y Suazo tiene nuevo DT tras salida de Almeyda

A través de sus canales oficiales, la institución confirmó el arribo del hispano Luis García Plaza, de 53 años, como el sucesor del “Pelado” en el cuadro de Nervión, con experiencia en pelear por la permanencia en La Liga.

“El Sevilla FC y Luis García Plaza han alcanzado un acuerdo para el que técnico madrileño se convierta en el entrenador de la primera plantilla nervionense hasta el 30 de junio de 2027“, señaló el club sobre quien superó a otros candidatos como Diego Martínez y Manolo Jiménez.

El desafío no será menor. En el último lustro, el cuadro andaluz se convirtió en una “trituradora de técnicos”. De hecho, Almeyda se convierte en el octavo entrenador que pasó por el club en cinco años, entre los que destacan Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli o Diego Alonso.

En su último paso antes de llegar a Sevilla, Luis García Plaza dirigió en Alavés, donde logró un 49.38 por ciento de rendimiento en dos temporadas y media, entre 2022 y 2024.

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