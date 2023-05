Un hincha de la Roma es centro de la polémica en Italia luego que su hija lo funara en un programa de radio de la Rai. Es que el fanático asistirá a la final de la Europa League en vez de participar de la ceremonia de graduación de la estudiante de biología.

“Me gustaría contarles algo que me está poniendo enferma: el próximo miércoles 31 me gradúo en biología, pero mi padre no estará en la ceremonia porque me ha dicho que ha encontrado entradas para la final de la Liga entre la Roma y el Sevilla en Budapest”, reveló la joven identificada como Marta.

De inmediato la opinión pública en La Bota comenzó a debatir la situación y no son pocos los que criticaron la decisión del “papito corazón”. El padre causó revuelo en redes sociales, cuestionado por sus prioridades por algunos, y llamados a ponerse en los zapatos del otro.

Y otro hecho apareció justo para aportar entre los antecedentes: el el futbolista e ídolo de La Loba, Daniele de Rossi, fue invitado por la Roma a la final. Sin embargo, no asistirá porque ese mismo día es la graduación de su hija Gaia.

“Roma tuvo la amabilidad de invitarme a la final, y con gran pesar tuve que negarme. Cuando un pedazo de tu corazón se gradúa no puedes faltar, no hay final que aguante. Sed buenos, por favor”, publicó en sus redes sociales el ex mediocampista de los capitalinos.

La final de la Europa League 2022-23 entre Roma y Sevilla se disputará este 31 de mayo en el estadio Puskás Arena de Budapest, en Hungría.