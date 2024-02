Sonó en Colo Colo, pero no llegó. Paolo Guerrero terminó volviendo al fútbol peruano, después de casi 22 años fuera de la competencia de aquel país. Fichado por César Vallejo, el jugador defendería los colores del cuadro trujillano. Eso hasta que…

Finalmente, el ídolo peruano decidió dar pie atrás y no ser parte del club poeta. No fue algo premeditado o una decisión fácil, sino que tiene que ver con amenazas sufridas por su propia madre.

Esto lo contó Guerrero en conversación con la cadena de televisión América, lugar en el que aclaró que, pese al acuerdo al que había llegado con el club de Trujillo, no vestirá la Naranja del Norte.

Las razones

“El día que firmamos el contrato fue durante una tarde y vía WhatsApp. Ya teníamos días negociando. Firmé el contrato y se lo envié a mi abogado, que era el que estaba en contacto con César Vallejo, sobre todo con Richard Acuña (presidente del club)”, comenzó señalando el atacante peruano.

“Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. En eso, mi mamá me llama muy preocupada para decirme ‘mira los mensajes que me han mandado, ¿qué hago con esto?’. Estaba muy nerviosa. Le hablaban con amenazas, era muy corto”, comentó el jugador incaico que intentó calmar a su madre.

“Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto”, prosiguió Guerrero, quien reveló algunos de los mensajes que le llegaron a su mamá.

“Somos la organización que está detrás de la mayoría de asesinatos y secuestros en Trujillo, depende de Paolo si quiere que su estadía sea pacífica o aterradora”, señalaban en el mensaje, ante lo cual el Depredador decidió no viajar a Perú.

Aún en Brasil, el peruano busca ver su desvinculación temprana del club peruano. Esa sería la única manera de seguir extendiendo su tremenda carrera.

