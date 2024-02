Ricardo Gareca se transformó en el nuevo técnico de Chile y liderará el proceso rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El Tigre tendrá su segunda experiencia al mando de una selección tras su paso por Perú, desde donde le han llegado varias críticas.

En el vecino país no quedaron para nada contentos con el arribo del técnico a su clásico rival, lo que ha generado una ola de comentarios cargados de odio. Ante esto, fue el propio estratega quien les pidió bajar un cambio y explicó sus razones para llegar a la Roja.

En conversación con el canal Latina, Ricardo Gareca se refirió a las críticas de los hinchas incaicos. “Perú es un país al que le debo tanto, que me hizo pasar ocho años sensacionales. Siempre voy a tener palabras de agradecimiento con ellos”, lanzó.

Fue ahí cuando el Tigre les dejó claro a los fanáticos del vecino país que en el nuestro no le dan importancia al Clásico del Pacífico. “En Chile me encontré con muchos peruanos que me desearon lo mejor. Me parece que hay más rivalidad de Perú hacia Chile que de Chile a Perú. En los pocos días que estuve allí, vi que el chileno tiene cierto cariño por el peruano”.

Ricardo Gareca explica su salida de Perú y su arribo a Chile

Ricardo Gareca también aprovechó la oportunidad para detallar las razones que lo llevaron a dejar Perú. “Eso lo tiene que contestar el presidente y el director deportivo. La decisión fue estrictamente por las formas”, lanzó.

Para el Tigre, las negociones no fueron las correctas y optó por romper su vínculo ante la actitud de la dirigencia. “El presidente y la directiva entienden que esa fue la manera de negociar y yo no. Ahí di por terminado todo. Yo no quise saber más nada”, remarcó.

Tras ello, Ricardo Gareca explicó sus motivos para llegar a Chile con un mensaje a los peruanos. “Mi vida continúa. Así como la posibilidad de elección que tiene Perú de escoger al técnico que quiera, yo tengo la posibilidad de escoger donde quiera ir”

“Soy respetuoso de las decisiones. A mí no me gustaría que me olviden. Yo no voy a olvidar. Quedará en mi memoria y mi corazón el resto de mi vida”, sentenció el estratega.

Ricardo Gareca cierra su etapa con Perú y ahora se enfoca en la selección de Chile. El Tigre está llamado a levantar a una Roja que está herida después de años de fracasos y de ver cómo, tras ser bicampeona de América, la han dejado en el piso.

¿Cuáles fueron los números de Ricardo Gareca en Perú?

Ricardo Gareca alcanzó a dirigir un total de 96 partidos oficiales al mando de la selección de Perú. En ellos consiguió 41 triunfos, 19 empates y 36 derrotas, con 135 goles a favor y 124 en contra.

¿Cuándo debuta Ricardo Gareca con Chile?

Ricardo Gareca ya trabaja en lo que será su debut al mando de la selección chilena. El Tigre hará su estreno a finales de marzo, cuando la Roja dispute amistosos con Francia y un rival aún por definir en la fecha FIFA.

