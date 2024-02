Tras una larga espera por fin Ricardo Gareca es el flamante nuevo entrenador de la selección chilena. El Tigre llega a la banca de la Roja para levantar a un equipo alicaído tras un par de procesos muy poco exitosos con Martín Lasarte y Eduardo Berizzo.

Pese a que en el medio a cierto optimismo con lo que pueda ofrecer el argentino, hay quienes todavía miran con recelo el arribo del ex DT de Perú a nuestro seleccionado.

En ese lote se encuentra el siempre polémico Marco Antonio Figueroa, quien en charla con el sitio BolaVip declaró que “van a tener que vender todo para poderle pagar, pero no me sorprende. No me sorprende, porque es un técnico que con su trayectoria se ha ganado el derecho”.

En ese sentido, el Fantasma se mandó un ácido comentario al decir que “me rio un poco cuando dicen que se llevan un técnico ganador, cuando veo que no es así”.

“Es un técnico que puede convencer al futbolista, eso lo puedo admitir, porque los puede convencer. Pero después de ver lo que está pasando en nuestro fútbol, no pasa por el técnico”, agregó.

Además, el DT de Nicaragua entregó un duro análisis en torno a la Generación Dorada, afirmando que “Chile tiene un letargo demasiado largo. Le ha durado muchos años eso de vivir con ese grupo de jugadores. La generación dorada ya fue. Muchas gracias, pero ya fue. Ahora hay que buscar recambio y ese recambio va a costar mucho”.

Apuntando a lo que fue el rendimiento de la Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela, MAF afirmó que “sigo insistiendo que no pasa por los resultados, pasa por otras cosas. De la Selección en partidos vi momentos buenos. Esto es de más atrás. Esto es de educación. Ustedes los medios de comunicación, cuando salió (Darío) Osorio y salió (Lucas) Assadi de la U ya estaban para el Real Madrid, para el City, para el United”.

“La misma prensa ensalza a los jugadores y estos empiezan con el corte de pelo, con los tatuajes y la moda. No se preocupan de otras cosas. Hay una culpabilidad de todo el gremio del fútbol, periodistas, entrenadores, jugadores directivos, que no han podido educar futbolísticamente bien a los más jóvenes. Esa es la razón”, agregó.

En esa misma línea, el Fantasma sostuvo que “tú ves partidos como el de los dos Pizarro contra Argentina y dices ninguno de los dos tiene nivel para jugar en Primera División. El problema es que juegan en Primera División y son titulares. Entonces ahí te das cuenta como ha decaído el fútbol chileno en ese sentido, en cuanto a la dinámica, en cuanto al fútbol”.

“Llega un técnico nuevo, hace correr un poquito a los jugadores y ya lo están candidateando para la Selección, así pasa y así pasó. En la actualidad lo que necesitamos es tener un proyecto a largo plazo, con jugadores que realmente tengan condiciones y trabajarlos toda la semana, trabajarlos con microciclos especiales, para que ellos sean el recambio generacional”, concluyó.

¿Cuándo es el debut de Ricardo Gareca en la selección chilena?

La Roja disputará dos encuentros amistosos en la fecha FIFA de marzo, entre los días 18 y 26. Todo indica que el primer encuentro será ante Albania en Europa, mientras que el segundo será con Francia el 26 en Marsella.

