Ricardo Gareca es el nuevo entrenador de la selección chilena con la misión de llevar a La Roja al Mundial, objetivo que por ahora no está bien encaminado. Sin embargo, la llegada del ex DT de Perú vuelve a ilusionar al fútbol nacional considerando su experiencia y credenciales.

En el papel, Gareca es el mejor técnico por el que podía ir Chile y los trajo. Sin embargo, el ex presidente de la ANFP y hoy timonel de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, es uno de los que no está de acuerdo con el arribo del Tigre.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el directivo manifestó que “no (estoy de acuerdo con la llegada de Gareca), yo no sé para qué tenemos el INAF, preparamos entrenadores para perder plata”.

Para Sánchez, era momento de poner a un técnico chileno y agrega que “los jugadores son los mismos, y los que juegan son los jugadores, no el entrenador”.

“Muy poco por mucha plata”

“Un seleccionador que llama una semana antes a los jugadores es muy poco lo que hace. No es una persona que esté permanentemente con los jugadores y para eso se gastan tres millones de dólares”, complementa el otrora mandamás de Quilín.

Consultado por el trabajo de Nicolás Córdova como entrenador de la selección chilena sub 23 y las juveniles nacionales, Reinaldo Sánchez sentencia que “de él yo no he dicho nada (malo), aunque estuvo en Wanderers y no le fue bien sí”.

Reinaldo Sánchez fue presidente de la ANFP entre 2001 y 2006, como sucesor de Miguel Bauzá, y antecesor del breve mandato de José Abdalah (2006-2007) y la llegada de Harold Mayne-Nicholls (2007-2011).

En Wanderers, Sánchez presidió al Decano entre 1992 y 2001. Ya como Santiago Wanderers SADP, el controvertido dirigente asumió nuevamente el timón en 2021.

La selección chilena ya tiene entrenador y Ricardo Gareca comienza a preparar los amistosos de marzo que marcarán su debut contra Francia en Marsella y, por oficializar, Albania en Italia.

