Marcelo Salas es un verdadero ídolo en River Plate. Sin embargo, la historia pudo ser diferente, ya que el chileno pudo terminar en Boca Juniors. Hasta hoy, Mauricio Macri se lamenta.

En 1996, el Matador cruzó la Cordillera de los Andes y firmó en los Millonarios. El formador en Universidad de Chile terminó siendo tricampeón y ganador de la Supercopa de 1997 para la Banda Sangre. En 1998, fue transferido en $17.5 millones de dólares a Lazio, siendo la cuarta transferencia más cara del fútbol en ese momento.

Macri todavía lamenta el caso Salas

Mauricio Macri fue presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2007. Encabezó el periodo más exitoso del club, ganando cuatro Copa Libertadores y dos Copa Intercontinental entre otros logros. Incluso llegó a ser Presidente de la República de Argentina, pero todavía lamenta no fichar a José Marcelo Salas.

Resulta que antes de firmar en River, Salas había viajado a Buenos Aires para sumarse a los Xeneizes. Claro que no hubo unanimidad para contratarlo y el traspaso se cayó. El Matador volvió a Chile, al poco tiempo lo llamaron los Millonarios y el resto es historia.

“Lo tenía listo a Salas y lo dejé ir a River, todavía me arrepiento. Hubo discusiones internas en la directiva, donde algunos decían que no podíamos traer tantos jugadores de un mismo representante“, comentó Macri a Canal 13. El argentino está de visita en Chile y fue invitado por U. Católica a conocer el Claro Arena.

Las vueltas de la vida hicieron que Marcelo Salas anotara su primer gol por River Plate, justamente ante Boca Juniors y en La Bombonera. Los problemas dirigenciales evitaron que vistiera de azul y amarillo: “ante eso dije: ‘bueno, que no venga’. Después me lo tuve que aguantar haciendo su celebración cuántas veces“, cerró Mauricio Macri.

Marcelo Salas disputó 116 partidos en River Plate en dos etapas, anotando 48 goles y entregando 27 asistencias. Ganó 5 títulos y fue elegido mejor jugador de América con la Banda Sangre. Mauricio Macri tuvo muchos aciertos en Boca, pero con el chileno, cometió uno de sus mayores errores.