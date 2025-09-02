El fútbol argentino vivió un curioso, pero preoucupante episodio de la mano de un partido del Boca Juniors del chileno Carlos Palacios. En una imagen que dio la vuelta en redes sociales, se encendieron las alarmas por Miguel Ángel Russo.

El entrenador xenéize fue captado en una toma donde se le ve quedándose dormido, aflorando las críticas a la administración del equipo por haberlo contratado y exponerlo así dado su delicado estado de salud.

Tras haber batallado contra un cáncer de próstata, el querido DT ha vuelta a tener complicaciones físicas y se le ha visto con problemas evidentes a la hora de ir a la cancha. Por eso este martes se dio otro episodio clínico del entrenador.

DT de Palacios a la clínica: en Boca explican la decisión

Miguel Ángel Russo fue a parar a la Clínica Fleni de Belgrano, encendiendo las alarmas por su salud tras el episodio en cancha de Aldosivi, el pasado domingo en la banca.

Tweet placeholder

Según reportó TyC Sports, “el entrenador de Boca está con una infección urinaria y lo están evaluando en la clínica“, mientras el medio Doble Amarilla reportó que se debió a controles médicos por su enfermedad.

Publicidad

Publicidad

Lo cierto es que la salud del DT de Carlos Palacios preocupa en el medio argentino, donde su ex ayudante técnico dijo a Boca de Selección que “lo veo cansado, ayer lo miraba sentado… Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión. Es duro”.

Miguel Angel Russo/Getty Images

“Viene de una enfermedad y está bien, pero lo veo demacrado, lo veo cansado. Está luchando en muchos frentes… Miguel ama a Boca, ama el mundo Boca, va a seguir siempre en Boca a pesar de todo”, cerró.

Publicidad