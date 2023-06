Robert Lewandowski terminó como Pichichi en su primera temporada con el Barcelona. Ese aporte fue significativo en el título que los culés lograron en La Liga de España. Y el atacante polaco es una más de las súper estrellas que sigue la máxima categoría de Arabia Saudita.

Pero el ex Bayern Múnich no tiene muchas intenciones de seguir la pista de Karim Benzema, quien dejó el Real Madrid y fichó por Al Ittihad, el actual campeón saudí. Tampoco a Cristiano Ronaldo, quien apunta a seguir en Al Nassr, escolta en la tabla de posiciones.

Así lo dejó saber el ariete de 34 años en una entrevista con Interia Sport. “No pienso en la oferta saudí. No tengo nada en qué pensar”, afirmó el goleador, quien también jugó en el Borussia Dortmund alemán y el Lech Poznan de su país.

Robert Lewandowski tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2026, según la información de Transfermarkt. Pero las poderosísimas grúas de Arabia Saudita tientan al delantero que el 21 de agosto cumplirá 35 años.

Pero él no tiene mucha intención de cambiar de aires hacia el paraíso de los petrodólares. “Miro lo que está pasando en Arabia. Sé todo, pero no me preocupa para nada”, manifestó el temible goleador nacido en Varsovia, la capital de Polonia.

Hace casi dos meses, Lewandowski manifestó que le encantaría jugar con Lionel Messi en la campaña venidera. Ya es sabido: La Pulga fichó por el Inter de Miami en la Major League Soccer de Estados Unidos. ¿Y si te llama Lio para ir a la MLS, Robert?