Una fuerte noticia remeció Argentina este viernes, y es que Alejandro ‘Papu’ Gómez fue suspendido por dos años luego de dar positivo en un caso de doping. La muestra fue tomada justo en la previa del Mundial de Qatar 2022 y horas antes de la final se enteró del positivo.

Según informaron en Relevo, el Papu recibió el castigo por consumir terbutalina, un broncodilatador. El futbolista, recientemente fichado por el Monza de Italia, habló con Olé luego de conocer su sanción y aseguró que ya está trabajando con sus abogados para reducir esos dos años sin jugar.

El medio parafraseó a Gómez y no lo cita directamente. Allí, además, el ex Sevilla entregó su versión respecto al caso de doping. “Confirma que fue un accidente doméstico, que tomó un jarabe, que pensó que era de miel y limón y no que tenía una droga no permitida como la terbutalina”, comenzaron.

Los motivos del Papu

“Lo peor, además, es que se enteró del positivo a pocas horas de la final del Mundial contra Francia, en Qatar. Con lo cual ya incluso en ese tiempo de alegría sentía temor e incertidumbre”, agregó Olé.

Pero eso no es todo. Según el medio, Gómez pensó en el retiro. “Es un golpazo para él, que en su momento deslizó la chance de dejar de jugar porque sabía que se podía venir una sanción. Eso sí: esto no tuvo nada que ver con su ausencia en las convocatorias de la Selección luego de Qatar 2022”, añaden.

“A Papu, como al mundo del fútbol, le sorprende que la sanción haya llegado diez meses después, incluso sin haberse necesitado una contraprueba. Este viernes se entrenó normalmente en el Monza, club al que antes de firmar le advirtió que estaba este tema del resultado pendiente del antidoping”, explicaron en Olé.

Es más, Gómez tendría incluso pruebas de haber consumido ese medicamento antes del doping. “El volante campeón del mundo, que no volvió a jugar en la Selección, tiene hasta el comprobante de la compra del remedio de su hijo que ingirió en la madrugada por un ataque de tos”, sentenciaron.

Lo que se viene es esperar la notificación de la Asociación Mundial Antidopaje al AC Monza. Una vez que llegue el futbolista no podrá entrenar ni jugar más con su club. La AMA debe entregarle los pasos a seguir al Papu, que buscará apelar y reducir su sanción.

¿Qué partidos alcanzó a jugar Papu Gómez antes de conocer su sanción?

Considerando que la prueba de dopaje fue en un entrenamiento con Sevilla, previo al Mundial de Qatar 2022, se considera que Gómez solamente jugó en la Copa del Mundo. Allí sumó 109 minutos, ante Australia y Arabia Saudita. Fue suplente en todos los encuentros excepto ante Croacia, donde fue baja por un esguince.

¿Papu Gómez pierde su título de campeón del mundo?

Sí. Según el Código Mundial Antidopaje, se deben anular todos los títulos que haya ganado un jugador luego de una muestra positiva. En este caso, la prueba fue tomada previa a Qatar 2022. Por otro lado, el resto de la selección de Argentina no corre riesgo alguno de perder su título.

