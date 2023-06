¿Aló, Real Madrid? Kylian Mbappé le avisa al PSG que no está ni ahí con renovar

El PSG tuvo una temporada decepcionante. Si bien fueron campeones de Ligue 1, otra vez quedaron eliminados en la Champios League sin poder dar pelea. Esta situación tiene al club en un momento delicado, el cual podría empeorar si es que se confirma la posible salida de Kylian Mbappé, su máxima estrella.

De acuerdo a la información del medio francés L’Equipe, el delantero les avisó a los parisinos este mismo lunes que no va a renovar su contrato, el cual finaliza en junio del 2024. La situación toma por sorpresa al club, ya que estaban dispuestos a realizar un esfuerzo económico importante para mantener al jugador en la institución.

El PSG ya vio partir a Lionel Messi, quien no renovó su contrato y decidió irse a jugar a Inter de Miami. Sumarle ahora una salida de Mbappé, sería un verdadero terremoto en la capital francesa. El campeón del mundo en Rusia 2018 ha sido la gran figura del equipo desde que llegó en 2017. En seis años en el Parque de los Príncipes, suma 212 goles en 260 partidos.

Mbappé no se va gratis

Si Mbappé cumple su contrato con los parisinos, podría salir libre en un año más. En PSG no estarían dispuestos a que el jugador se vaya y no les dejé algo, por lo cual podrían incluso venderlo en este mercado en un precio menor al que costaría un delantero de su nivel. Todo con tal de que deje algunos euros y no se vaya gratis en 2024.

Bajo este panorama, rápidamente los rumores apuntaron a la Casa Blanca. Real Madrid es uno de los clubes que siempre ha mostrado tener un interés en Donatello. La partida de Karim Benzema a Arabia Saudita dejó un vacío enorme en la delantera merengue, la cual podría llegar a llenar el máximo goleador de Qatar 2022.

Habrá que ver lo que depara el mercado, pero tras la traumática renovación del 2022. En aquella ocasión, Mbappé tenía todo listo para agarrar sus cosas y poner la firma en Real Madrid, pero finalmente se quedó en PSG. Al parecer, esta vez la historia sería diferente y sí podría darse el traspaso del jugador de 24 años.