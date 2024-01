Klopp avisa que se tomará un año sabático y que no dirigirá en Inglaterra a otro equipo que no sea Liverpool

Jürgen Klopp remeció el fútbol europeo en esta jornada de viernes. El entrenador alemán confirmó que se va de Liverpool al término de esta temporada 2023-24, poniendo así punto final a gloriosos nueve años en The Reds.

“Me estoy quedando, cómo decirlo, sin energía. No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya lo sabía desde hace tiempo y tendré que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez y otra y otra vez”, declaró el alemán en charla con los canales oficiales del club.

Además de estas palabras, el germano se dio el tiempo de hablar con los medios locales respecto de su decisión, donde confirmó que se tomará una temporada de descanso antes de volver a entrenar.

“¿Trabajaré de nuevo? Por supuesto, pero no entrenaré a un club o a un país durante al menos un año”, declaró el germano.

En ese sentido, Klopp dejó en claro que no volverá a dirigir en Inglaterra a otro elenco que no sean los Reds: “Lo que sé al 100 % es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea al Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande”.

“No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa”, concluyó el alemán.

Los notables números de Jürgen Klopp en Anfield

Jürgen Klopp pone fin a una era gloriosa en el Liverpool, ganando la Premier League 2019-20, la Copa de la Liga 2021-22, la FA Cup 2021-22, la Community Shield 2022, la Champions League 2018-19, la Supercopa de la UEFA 2019 y el Mundial de Clubes 2019.

Desde 2015 a la fecha, el germano dirigió un total de 466 encuentros con The Reds, con 283 triunfos, 105 empates y apenas 78 derrotas. De momento registra un 68.24% de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

The Reds verán acción por la cuarta ronda de la FA Cup de locales ante Norwich este domingo 28 de enero a partir de las 11:30 (hora de Chile). Por su parte en la Premier League enfrentarán al Chelsea por la fecha 22 el próximo miércoles 31 de enero (17:30 hora de Chile) en Anfield.

Liverpool es el líder de la Premier League 2023-24 con 48 puntos, cinco más que Manchester City, su más cercano perseguidor.

