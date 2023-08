Un nuevo duelo de chilenos tendremos este martes en la Copa Libertadores con el partido que protagonizarán Inter de Porto Alegre y River Plate por los octavos de final del torneo. Los brasileros comandados por Charles Aránguiz salen a dar vuelta la llave tras su derrota en el duelo de ida, mientras que el equipo de Paulo Díaz, que además cuenta con Pablo Solari, quieren ratificar su ventaja conseguida en el primer encuentro

¿Cuándo juegan Inter de Porto Alegre vs River Plate?

Inter de Porto Alegre recibe a River Plate este martes 8 de agosto a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Beira-Rio, en la ciudad de Porto Alegre.

¿En qué canal ver en vivo el duelo de Copa Libertadores?

El encuentro entre Internacional y River Plate será transmitido en vivo por televisión abierta a través de Chilevisión y por TV paga en Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

¿Dónde ver en vivo por streaming el partido entre Aránguiz y Paulo Díaz?

Para ver en vivo el encuentro de Copa Libertadores de forma online y por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

También el partido lo podrás ver a través de la señal de Chilevisión online y por la plataforma de Pluto TV.

Aránguiz y Paulo Díaz asoman como titulares

El partido entre Internacional y River Plate estará marcado por el cruce entre Charles Aránguiz y Paulo Díaz. Ambos fueron titulares en el encuentro de ida que terminó con victoria para los Millonarios por 2-1 en su casa, y se espera que para el duelo de revancha vuelvan a ser de la partida.

El que no correría con la misma suerte es Pablo Solari, quien solo iría a la banca. Una decisión extraña luego de que el Pibe fue la figura del duelo de ida, en el que ingresó en el segundo tiempo y anotó un doblete para dar vuelta el marcador y darle la victoria al cuadro argentino. El ex Colo Colo no ha logrado consolidarse como titular y ha sido usado como un refresco por Martín Demichelis para los segundos tiempos.

Ahora, la llave de octavos de final se definirá en cancha del Inter, en donde solo un gol separa a ambos elencos. Cabe recordar que no hay gol de visita en esta edición del torneo, por lo que si la llave finaliza igualada habrá directamente penales.

Revisa el compacto del duelo de ida entre Inter y River Plate