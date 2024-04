El Ingeniero destapó que lo han buscado de distintas partes del mundo, pero no le interesa irse de España. Dijo que una fue con papel en la mesa y con varios millones de por medio.

Manuel Pellegrini ha tenido una temporada en la que ha vivido de todo. El Ingeniero ha pasado momentos de dulce y agraz junto al Real Betis, donde ahora intenta conseguir una nueva clasificación a copas internacionales.

La campaña realizada por los verdiblancos ha llevado a que su continuidad en el club esté en duda. Ofertas y un final de contrato en 2025 han encendido el debate al respecto, pero el técnico no piensa en moverse por ahora.

Sin embargo, esta serie de rumores estaban justificados meses atrás. Y es que según reveló el propio Ingeniero, tuvo opciones para dejar España en los últimos meses. Entre ellas, una de la selección chilena.

Manuel Pellegrini se sincera sobre ofertas para salir del Betis

Manuel Pellegrini no ha escondido su deseo de seguir en el Real Betis a pesar del mal momento. El Ingeniero confía en levantar a un equipo que no ha estado a la altura de las campañas anteriores con el Ingeniero, pero no niega que ha tenido chances para partir.

En conversación con Channel 1 de Egipto, el entrenador chileno reveló que ha recibido algunas propuestas. La más jugosa, desde el fútbol saudí. “Hubo una oferta con papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero”, lanzó.

Eso no fue todo, ya que Manuel Pellegrini echó al agua a quienes lo han tentado para dejar España. “He recibido ofertas de Argentina, Chile y clubes de la liga saudí. Tengo una cláusula en mi contrato, pero no quería irme del Betis, creo que estamos aún en fase de desarrollo”, remarcó.

“Este es mi cuarto año aquí y mi valoración es positiva. El equipo está creciendo y hasta ahora hemos podido ser un equipo competitivo, seguimos siendo ambiciosos a pesar de las dificultades”, sentenció.

Ahora el técnico tendrá que demostrar que puede seguir compitiendo en la élite de Europa. En la recta final de la temporada intentará volver a meterse en los puestos de clasificación a copas internacionales para así darle una alegría a los hinchas.

Manuel Pellegrini se deja querer por distintos equipos, pero por ahora no piensa en otra cosa que no sea el Real Betis. El Ingeniero espera seguir siendo protagonista junto a los verdiblancos mientras otros elencos no le quitan la mira de encima.

¿Qué debe hacer Manuel Pellegrini al final de la temporada? ¿Qué debe hacer Manuel Pellegrini al final de la temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Betis?

Desde su arribo al Real Betis en el año 2020, Manuel Pellegrini ha logrado dirigir un total de 190 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 90 triunfos, 45 empates y 55 derrotas, con 300 goles a favor y 236 en contra. Ganó la Copa del Rey.

¿Cuándo juega el Betis?

El Real Betis intentará seguir peleando por clasificar a copas internacionales este fin de semana. El sábado 20 de abril a partir de las 12:30 horas los verdiblancos visitan al Valencia por La Liga.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.