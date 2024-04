Para muchos Manuel Pellegrini es el mejor entrenador chileno de todos los tiempos, y tiene méritos de sobra, por sus grandes campañas en el fútbol europeo.

El actual estratega de Real Betis ha dejado su huella en España e Inglaterra, pero donde partió todo fue en Villarreal, al que llevó hasta las semifinales de la Champions League.

En el Submarino Amarillo hizo escuela, es por ello que no es raro que el multicampeón con la selección española Joan Capdevila, en conversación con RedGol, haya llenado de loas al director técnico.

“De Manuel Pellegrini solo te voy a decir que es con el que mejor he trabajado, con el que mejor he disfrutado la profesión y siempre digo en todas las entrevistas que Manuel Pellegrini es el entrenador con el que más a gusto me he sentido trabajando, he disfrutado, tenemos una gran relación personal y estoy encantado de que siempre le vaya bien, porque personas como él en el fútbol deberían ser eternas”, dijo el zurdo.

Su presente en Betis

Capdevila también analizó el presente de Pellegrini en Real Betis, y bajo su punto de vista debería mantenerse en el cuadro andaluz, pese a las críticas por la actual campaña.

“El fútbol es una montaña rusa, yo creo que hay que hacer las valoraciones al final de la temporada, hace poco renovó, yo creo que al final si se va Pellegrini tendrán que traer otro, empezar desde cero y eso cuesta, porque con Pellegrini tienen la ventaja ya que conoce el club, es de la casa. Todo el mundo quiere ganar, pero a veces no se consigue, además el Betis no era el futbolista para ganar la Europa League, hay que ser realistas”, analizó.

Joan Capdevila actualmente es entrenador y dijo que el chileno es uno de sus mentores, y que intenta replicar parte de su trabajo.

“Yo tomo de Manuel la gestión de grupo, eso es fundamental, al final los entrenamientos son parecidos o iguales en todos los equipos, a día de hoy lo que marca la diferencia es la calidad de los jugadores, los más caros serán más buenos, pero para mí la clave es la gestión de grupo, porque cada uno tendrá su problema y eso Manuel lo gestiona muy bien”, cerró el español.

