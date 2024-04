El gran sueño de todos los futbolistas es salir campeón del mundo y aquel logro lo consiguió el español Joan Capdevila, quien en 2010 dio la vuelta olímpica en Sudáfrica.

El ex lateral izquierdo ahora está trabajando en Espanyol de Barcelona, y además se dedica a contar su experiencia en el fútbol con conferencias, las cuales se basan en su libro “Permanentemente preparado”, el cual está disponible para futbolistas y también los lectores comunes y corrientes.

Capdevila tiene mucha relación con el fútbol chileno, es por ello que no dudó en contestar el llamado de RedGol para conversar sobre Matías Fernández, su ex compañero en Villarreal.

“Te voy a decir una cosa mala y una cosa buena de él. La mala es que no me invitó a su partido de homenaje y estoy enfadado, que nunca he estado en Chile, y me hubiera gusta estar allá (risas)… es una broma”, dijo de entrada el ex seleccionado español.

La carrera de Matigol

Matías Fernández hizo de todo en Colo Colo en 2006 y fue adquirido por el Submarino Amarillo, donde compartió con Capdevila y por eso lo conoce de sobra.

“Cuando yo llegué a Villarreal él era mucho más joven que yo, se veía que tenía un gran futuro por delante, era uno de los futbolistas que hacía cosas fuera de lo común. También es cierto que el Villarreal en esa época trabajaba bien con los países sudamericanos y se llevaba grandes estrellas, y Fernández era uno de ellos”, comentó.

“La verdad es que era un compañero extraordinario, la verdad es que no hablaba mucho, era bastante callado, tenía esa timidez de la juventud, pero yo tengo un gran recuerdo de él. Yo creo que tuvo pocas opciones porque era muy joven en ese momento”, agregó Capdevila.

Para finalizar, Joan Capdevila habló de lo que muchos piensan. ¿Qué hubiese pasado con Matías Fernández si su personalidad fuese diferente?

“Todos pensamos que si hubiese tenido más personalidad hubiera llegado más lejos, eso lo pensamos todos los jugadores, salvo Cristiano y Messi, yo creo que los demás siempre pensamos que podríamos haber hecho algo más. Al final cada uno está donde se merece, yo creo que estuvo en grandes equipos, siempre se puede mejorar, pero Matías estuvo en equipazos y debe estar satisfecho de su carrera”, cerró el campeón del mundo en 2010.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.