Manuel Pellegrini está viviendo su temporada más complicada al mando del Real Betis y en los últimos días encendió los rumores de una posible salida. El Ingeniero aprovechó el fin de semana libre en España y viajó a Italia, lo que desató la locura de los verdiblancos.

Días atrás un medio italiano aseguró que el técnico chileno mantuvo reuniones con directivos de la Roma. No obstante, en suelo español remarcaron se todo se debía a un viaje familiar, aunque la duda quedó instalada.

Es por ello que este jueves, previo al duelo con Celta de Vigo, el Ingeniero decidió despejar cualquier sospecha y sacó la voz. El entrenador explicó sus motivos para ir a tierras italianas y remarcó su compromiso con el Betis.

Manuel Pellegrini explica su viaje a Italia

Luego de la ola de rumores que generó su viaje a Italia, Manuel Pellegrini decidió aclarar todo. En conferencia de prensa, el Ingeniero se refirió a su visita a Roma y recalcó que no tiene pensado en salir del Real Betis, con el que tiene contrato hasta el 2025.

“Sí, vi la noticia. Bastante mala la noticia, por todos sitios. No fui a ningún partido, fui con mis familiares. De un día para otro, no pasó nada más. No sé de donde salió la noticia. Me gusta cumplir mis contratos, estoy muy contento aquí”, lanzó.

En esa misma línea, Manuel Pellegrini enfatizó en que está comprometido con el Real Betis. “Si durante cuatro años hemos sido regulares, si en un mes perdemos cuatro partidos, no se puede tirar todo el proceso. Hay que tener la tranquilidad necesaria, hay que analizar los partidos. No creo que haya intranquilidad, ni dentro del club, ni en lo personal. Después hay que vender, hay todo tipo de opiniones, pero lo de fuera es aparte”.

“Han sido tres-cuatro años muy regulares a excepción de este último mes, nos pasó también semejante el año pasado tras caer en Europa. Personalmente, creo que tenemos que mantener la tranquilidad necesaria, sabiendo que nos marcamos objetivos optimistas”, añadió.

El DT no se quedó ahí y le dejó un mensaje a los hinchas. “Ahora tenemos a todo el mundo ilusionado, vamos a intentar sumar lo máximo de aquí a final de temporada. Cuando se gana, también hay cosas que preocupan. Intento hacer un diagnóstico lo más certero posible. El periodismo hace una valoración y los técnicos hacemos otra a través de lo que vemos durante toda la semana”.

Finalmente, aprovechó de dejar la puerta abierta a un posible arribo a Italia, aunque no por ahora. “No podría adivinar el futuro, lo único que se es que tenemos que jugar ante el Celta. Todos conocemos esta profesión, habló Ramón, no creo que sea un tema para darle más vueltas. Ya veremos como terminaremos la temporada y ya estamos preparando la siguiente”, cerró.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en el Real Betis esta campaña?

En la temporada 2023/24, la peor desde que llegó al club, Manuel Pellegrini ha logrado dirigir un total de 41 partidos oficiales junto al Real Betis. En ellos ha conseguido 15 triunfos, 13 empates y 13 derrotas.

¿Cuándo juega el Real Betis de Manuel Pellegrini?

Manuel Pellegrini intentará cortar su mala racha en el Real Betis este viernes 12 de abril. Desde las 15:00 horas los verdiblancos reciben al Celta de Vigo buscando tres puntos de oro en la lucha por las copas internacionales.

