El arquero no ha sumado minutos con los verdiblancos hace largo rato, pero este fin de semana las cosas pueden cambiar. El Ingeniero le dio su respaldo.

Claudio Bravo puede tener este fin de semana su esperado regreso al arco del Real Betis. El guardameta no ha sumado minutos desde noviembre y, tras recuperarse de sus lesiones, está listo para recuperar la titularidad en los verdiblancos.

Tras sumar sus primeros minutos en cuatro meses con la selección chilena, el bicampeón de América volvió a su club para luchar por la portería. Sin embargo, Manuel Pellegrini lo volvió a dejar en la banca, algo que no gustó mucho.

El mal momento de Rui Silva y la urgencia de los verdiblancos por recuperar terreno rumbo a copas internacionales le daban la titularidad al chileno. Ante las dudas, este jueves el Ingeniero sacó la voz para explicar qué es lo que pasa con el capitán de la Roja.

Manuel Pellegrini defiende y explica la situación de Claudio Bravo en Betis

Claudio Bravo es la gran incógnita de Manuel Pellegrini para el duelo del Real Betis ante Celta de Vigo. El portero ha esperado pacientemente su oportunidad para volver a la titularidad y este jueves Manuel Pellegrini dio luces de ello.

En conferencia de prensa, el Ingeniero se refirió al momento que vive el guardameta, con casi cinco meses sin jugar. “Es una opinión sobre Bravo, pero también sobre todos los jugadores que han tenido su trayectoria. Por lo que es, por lo que representa, siempre se merece oportunidades”, lanzó. Eso sí, el DT remarcó que “yo como técnico tengo que mirar al grupo”.

En esa misma línea, destacó el aporte del chileno tanto dentro como fuera de la cancha. “Le tengo mucha estima, él nos aporta mucho cuando juega y cuando no juega. Le está tocando un año complicado y ahora está entrenando bien”.

Ya hablando del duelo con el Celta de Vigo, donde buscan tres puntos que les permitan seguir cerca de copas internacionales, Manuel Pellegrini no dudó en señalar que “lo ideal es que cada partido sea una final. No sacamos nada si ganamos mañana y no ganamos el siguiente. Vamos a intentar sumar de tres y a final de temporada haremos los análisis correspondientes”.

¿Sobre la titularidad del portero? El DT salió jugando. “Es cierto que últimamente nos han hecho muchos goles, pero también es verdad que los hemos metido. La lectura puede ser diferente”.

Claudio Bravo hará todo lo posible por convencer a Manuel Pellegrini de que es la solución que el Real Betis necesita para volver al triunfo. El arquero está apelando a su experiencia para salir del duro momento que atraviesan los verdiblancos, pero será el Ingeniero quien tenga la última palabra.

¿Qué pasará con el futuro de Claudio Bravo la próxima temporada? ¿Qué pasará con el futuro de Claudio Bravo la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo en Betis en lo que va de temporada?

Debido a sus lesiones, Claudio Bravo ha logrado disputar un total de nueve partidos oficiales con el Real Betis en la temporada 2023/24. En ellos ha dejado dos veces su arco en cero y ha recibido siete goles.

¿Cuándo juega el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo?

Claudio Bravo y Manuel Pellegrini buscarán volver a los triunfos con el Real Betis este viernes 12 de abril. A partir de las 15:00 horas los verdiblancos enfrentan al Celta de Vigo para luchar por tres puntos de oro en la recta final de La Liga.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.