El Real Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini no lo ha estado pasado bien en las últimas jornadas. El equipo de los chilenos acumula cuatro partidos sin saber de triunfos y, por ahora, perdió sus opciones de clasificar a copas internacionales.

La situación ha dejado al Ingeniero con críticas y obligado a pensar en cambios. Si bien el fin de semana realizó algunos, la caída con Girona presiona para que vengan más. Y uno de ellos involucra al bicampeón de América.

En España los medios locales se cansaron del rendimiento de Rui Silva y exigen la titularidad del capitán de Chile. De hecho, enfatizan que su aporte puede ser clave en la recta final de la temporada.

Prensa española pide a Manuel Pellegrini darle el arco del Betis a Claudio Bravo

Claudio Bravo volvió a jugar luego de cuatro meses en la selección chilena y regresó a España para pelear por su lugar en el Real Betis. Los malos resultados de los verdiblancos tienen inquietos a los hinchas, quienes esperan cambios en el once titular.

Ahí el portero puede tener un rol clave, ya que la prensa española ruega para que esté bajo los tres palos. “Ya sea por advertir al plantel, señalar el déficit de algunos, por buscar un cambio radical o por pura necesidad. El equipo necesita modificaciones. Y la primera de ella podría llegar en la portería, a tenor de las declaraciones que el técnico del Real Betis realizó hace unos días sobre Claudio Bravo”, explicaron en El Desmarque.

El sitio valoró su retorno a la acción con la Roja y destacan que está listo para volver en los verdiblancos. “Unas palabras que vienen a colación de la continuidad que Claudio Bravo ha recuperado con Chile. El arquero ha sido titular en los dos últimos compromisos de su selección, lo que le ha permitido volver a sentirse futbolista después de más de cuatro meses de inactividad. Se lesionó justo antes del derbi de noviembre y desde entonces ha estado en el dique seco”.

Pero más allá de ello, piden cambios en la portería por el momento que vive el actual titular, quien no ha dado confianza. “Ahora, los números invitan a pensar en un cambio. Rui Silva ha recibido once goles en seis partidos. No deja su portería a cero desde mediados de febrero, suponiendo esto un hándicap para los intereses del Real Betis”.

“Mucho se ha hablado de la posible suplencia de Nabil Fekir, la necesidad de un cambio con Ayoze o Fornals, el relevo en la defensa o en los carriles… pero en portería también podrían atisbarse movimientos. Ahora, con dos semanas por delante, Claudio Bravo afronta un tiempo suficiente como para intentar darle la vuelta a la situación”, añadieron.

Finalmente, el medio remarcó que con el chileno como estelar al club le ha ido bien. “Curiosamente, con Claudio Bravo sobre el césped el Real Betis no ha perdido ningún compromiso doméstico. Siete duelos seguidos sin conocer la derrota. Quizás, vuelva a tener la oportunidad ante el Celta de Vigo. Todo ello sin dejar de lado una oportunidad para Fran Vieites, aunque con el chileno sano y teniendo en cuenta los precedentes, resulta extraño que Manuel Pellegrini, de considerar un cambio, no apostase por su compatriota”.

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo en el Betis?

Luego de volver a las canchas tras su lesión, Claudio Bravo está listo para pelear el arco del Real Betis. En la temporada 2023/24 ha disputado nueve partidos, dejando dos arcos en cero y recibiendo siete goles en 810 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega el Betis?

Claudio Bravo puede hacer su regreso a la titularidad en el Real Betis este fin de semana en La Liga de España. El viernes 12 de abril a partir de las 15:00 horas los verdiblancos reciben al Celta de Vigo.

