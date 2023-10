Harold Mayne-Nicholls y el Mundial 2030: "Desilusiona que no esté viniendo a Chile"

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, sorprendió este miércoles al anunciar que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales del Mundial 2030, que se jugará en España, Marruecos y Portugal. ¿Y Chile? Bien gracias, sin la localía…

Según la Confederación, la decisión final de excluir a tierras chilenas de la organización pasó por la FIFA. El mandamás aseguró que “es una decisión adoptada por ellos. Nosotros podemos proponer, pero son ellos los que determinan cómo y de qué forma”, destacó.

Desde Chile las distintas voces no se han dejado esperar. Harold Mayne-Nicholls, actual director de la corporación Santiago 2023, se mostró triste. “Voy a repetir lo que dijo el ministro Pizarro, es desilusionante. No tengo más información, no estoy involucrado en nada del Mundial ni con la ANFP y lo digo como un hincha más”, señaló.

El otrora presidente de la ANFP espera, sin embargo, que le restituyan la localía a Chile. “Desilusiona que por ahora el Mundial no esté viniendo a Chile. Ojalá esa situación se revierta y podamos recibir uno o más partidos, sería espectacular”, cerró.

Jaime Pizarro, ministro del Deporte, disparó por enterarse por la prensa de la noticia. “Si hay situaciones que cambian en este camino, no nos podemos hacer cargo absolutamente. Creo necesario que esto tenga un espacio de decantación porque nos hemos enterado por el sitio web de la FIFA, lo que resulta algo curioso”, cerró.

¿Dónde se jugará finalmente el Mundial del 2030?

La Copa del Mundo de la FIFA de 2030 se disputará España, Portugal y Marruecos, salvo los partidos inaugurales, ya que se disputarán en Argentina, Uruguay y Paraguay. Estas tres selecciones sudamericanas están clasificadas de manera automática para el certamen.

¿Cuál es la decisión de FIFA sobre el Mundial 2030?

A la espera de ratificarse que España, Portugal y Marruecos tendrán el grueso de los partidos de la fase de grupos y las instancias finales del certamen, se ha revelado que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan los partidos inaugurales. Lo anunciarán en 2024