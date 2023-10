El fútbol chileno vive un día difícil luego de confirmarse el portazo de la FIFA para ser organizador del Mundial 2030. Nuestro país quedó sin participación en la cita planetaria, lo que ha desatado una ola de críticas contra Pablo Milad.

Los fracasos a nivel de selecciones en el último tiempo y lo ocurrido esta mañana ha llevado a los hinchas a pedir su renuncia en redes sociales. Y si bien lo descartó en conferencia de prensa, no se salva de los cuestionamientos, tal como se lo dejó claro Juan Cristóbal Guarello.

Guarello se lanza contra Milad por el Mundial 2030

Luego de conocerse que Chile no será parte de la organización del Mundial 2030, Pablo Milad quedó en el centro de la polémica. Juan Cristóbal Guarello no le dejó pasar un nuevo fracaso al mando del fútbol chileno y, en la última edición de Deportes en Agricultura, simplemente lo destrozó.

El periodista criticó con fuerza que nuestro país se postulara junto a Uruguay, Argentina y Paraguay para llevar adelante el certamen. “Quieres hacer un Mundial y tienes al teletubbie parado en la puerta de Juan Pinto Durán, dejémonos de tonteras”, lanzó.

Para Juan Cristóbal Guarello, el fútbol chileno al mando de Pablo Milad no tiene forma de organizar un Mundial. “No han podido hacer un predio, se suspenden partidos, no hay canchas buenas. Hace poco más de un mes casi no se jugó en el Monumental y hubo que ir a Viña del Mar”.

En esa misma línea, el periodista pidió dedicarse a mejorar nuestro balompié. “Primero arreglemos que se está jugando fútbol formativo con un árbitro, que la mayoría de los clubes no tienen ni un tipo para poner una inyección, la cantidad de partidos Sub 16 que se suspenden porque los árbitros no tienen seguridad… y querían hacer el Mundial de 2030”, cerró.

¿Qué países organizarán el Mundial de 2030?

Tras lo conocido este miércoles, seis serán los países que organizarán el Mundial de 2030. Uruguay, Argentina, Paraguay, Marruecos, España y Portugal serán las sedes del torneo planetario.

¿Cuándo termina el periodo de Pablo Milad como presidente del fútbol chileno?

Pablo Milad ganó las últimas elecciones de la ANFP y aseguró su continuidad en el cargo. Será presidente desde el 2023 al 2026.