Chile sufrió este miércoles uno de los golpes más duros del último tiempo. Nuestro país quedó fuera del Mundial de 2030 pese a haber llevado adelante la candidatura junto a Uruguay, Argentina y Paraguay, lo que ha desatado varias críticas contra Pablo Milad.

Los fracasos de las selecciones adultas, femenina y Sub 20 ya eran cuestionamientos a la dirigencia actual. Ahora, con lo ocurrido con la cita planetaria, muchos hinchas en redes sociales comenzaron a pedir la salida del presidente del fútbol chileno, pero eso no pasará.

Pablo Milad no renuncia a la ANFP pese al fracaso del Mundial 2030

Este miércoles y luego de confirmarse el fracaso de Chile con el Mundial 2030, Pablo Milad debió dar la cara. En conferencia de prensa el presidente del fútbol chileno explicó las razones por las que se marginó a nuestro país y habló sobre una posible renuncia.

“Yo creo que esto no se trata de una persona, se trata de un gobierno porque estamos postulando por un gobierno. Esto significa un duro golpe no solamente para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, lanzó el mandamás del fútbol chileno.

Para Pablo Milad no hay motivos por los cuales deba dar un paso al costado. “Yo creo que no hay consecuencias aquí, creo que hay que darle una explicación al país, de cuales fueron los motivos de esta exclusión, que a mí me la dieron y que eran tres los organizadores allá y tres acá”.

“Nosotros nos sumamos como últimos dentro de la organización, independiente del protagonismo que hemos tenido con respecto a esta corporación que funciona en Chile y que se ha trabajado. Más aún, estaba fijada una reunión para el 20 de octubre en nuestro país con los ministros y presidentes de las federaciones por este conjunto 2030”, complementó.

En esa misma línea, Pablo Milad dijo que el portazo a Chile fue por un tema país y no se la gestión. “No me consta que haya sido ese el factor principal de una decisión, pero sí reitero recibimos preocupación por FIFA y Conmebol por la situación país de cara al fútbol”.

“No partió el fútbol con mi presidencia y la participación de mi directorio, el fútbol tiene que modificar esas situaciones, algo a lo cual nosotros siempre hemos estado dispuestos y hemos puesto mucho énfasis”, cerró.

¿Qué países organizarán el Mundial de 2030?

Tras lo conocido este miércoles, seis serán los países que organizarán el Mundial de 2030. Uruguay, Argentina, Paraguay, Marruecos, España y Portugal serán las sedes del torneo planetario.

¿Cuándo termina el periodo de Pablo Milad como presidente del fútbol chileno?

Pablo Milad ganó las últimas elecciones de la ANFP y aseguró su continuidad en el cargo. Será presidente desde el 2023 al 2026.