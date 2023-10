La exclusión de Chile como una de las sedes para el Mundial 2030 sigue dando que hablar, donde ahora fue el turno del presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien se refirió a las explicaciones que le dieron.

Esto, porque se exigió una respuesta para resolver por qué quedó Uruguay, Argentina y Paraguay, pero no la candidatura chilena para los partidos inaugurales del torneo.

Respuesta

Milad se refirió a lo que le explicaron para marginar a Chile, en una insólita explicación que hace dudar más de la cuenta.

“Esto fue una decisión netamente del consejo de FIFA. Recordemos que había una postulación inicial de Portugal, España y Marruecos, y también una postulación conjunta de los cuatro países sudamericanos”, comenzó explicando.

“Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo por derecho propio, por haber sido el primer Mundial en 1930, Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede Conmebol”, detalló.

En ese sentido, el presidente asegura que le detallaron el tema de los cupos y que la idea era equilibrar a los diferentes continentes que participarán en la organización.

“Yo creo que bajo esos criterios que se analizaron dentro de este consejo FIFA, claro que nos sentimos muy dolidos, pero también aludieron que como había tres sedes, que implicaban dos continentes como Europa y África, y que albergaban tres países ya no podían ser cuatro en Sudamérica buscando el equilibrio de tres y tres países de los diferentes continentes”, profundizó.

Espera un llamado

En conferencia de prensa, Pablo Milad también reveló que tiene una conversación pendiente con el presidente de FIFA, quien el dará más explicaciones.

“Eso lo tengo que conversar directamente con Gianni Infantino, que me pidió que lo llamara a las tres de la tarde de acá de Chile. Me llamaron en conjunto el presidente de la Conmebol, Chiqui Tapia, Alonso y Harrison, nuestros colegas de las federaciones que, si fueron consideradas, primero para prestarme todo el apoyo en cuanto a que Chile va a ser considerado en otras opciones, pero el dolor es igual por el hecho de no ser considerados”, comentó.

“También tenemos que pensar que nosotros nunca fuimos discriminados por ser sede de la organización, aquí no hay un trabajo previo para dejar a Chile afuera, aquí hay un trabajo y por eso se eligió como sede de la corporación a nuestro país. No nos sentimos discriminados ni pensamos que hubo una preparación para dejar fuera a Chile de ese único partido”, finalizó.

¿Cuál es la decisión de FIFA sobre el Mundial 2030?

A la espera de ratificarse que España, Portugal y Marruecos tendrán el grueso de los partidos de la fase de grupos y las instancias finales del certamen, se ha revelado que Argentina, Uruguay y Paraguay tengan los partidos inaugurales.