Esta semana se debería concretar lo que ha sido una larga teleserie a nivel sudamericano: la llegada de Marcelo Bielsa a Uruguay. El rosarino, según toda la prensa uruguaya, tiene todo listo para asumir y adelantan que esta semana debiera ser su presentación oficial como nuevo DT de los charrúas.

Toda una revolución a nivel continental, ya que significa la vuelta a Sudamérica de uno de los técnicos que más huella ha dejado y cuyo reconocimiento no solo existe en Chile y Argentina, sino que en países donde nunca ha tenido la posibilidad de dirigir.

Pero para más morbo, el debut oficial de Bielsa por Eliminatorias sería ante Chile, en septiembre próximo. Se trataría del reencuentro oficial del gran mentor de la generación dorada con varios de sus ex pupilos, más de una década después de haber dejado la Selección.

Y uno de los que comenzó en esa etapa jugando en La Roja fue Gonzalo Jara. El surgido en Huachipato jugó buena parte de las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica y fue titular indiscutido en la cita planetaria. El todavía jugador vigente en Coquimbo Unido reflexionó sobre la llegada de Bielsa al banco celeste, una Selección que recuerda muy bien el defensa.

“Me encanta. Ha tenido algunos detractores, pero yo creo que los jugadores de la selección uruguaya deben estar felices que los pueda dirigir”, avisó Jarita en conversación con LUN.

El ex Huachipato también reflexionó sobre la realidad a nivel personalidad del futbolista chileno actual. Ahí, Jara se volvió a recordar de Bielsa y señaló que “Al jugador chileno le falta carácter y no me excluyo de eso. Pero al momento que partimos en la Selección tuvimos la oportunidad de tener un entrenador para ser distintos y competir de manera diferente”, reflexionó.

De confirmarse todo, Marcelo Bielsa tendrá la oportunidad de dirigir a Uruguay en la próxima Fecha FIFA de junio, en las que realizará su ensayo general previo al debut por Eliminatorias contra La Roja de Eduardo Berizzo, su ex ayudante de campo.