Jorge Valdivia se sumó a la transmisión unos minutos más tarde. El Mago fue designado para comentar el partido entre Athletico Paranaense y Flamengo, que nuevamente tuvo al volante chileno Erick Pulgar entre los titulares. Con el correr del primer tiempo, que terminó igualado 1-1 en la 4° fecha del Brasileirao, el otrora enganche chileno recordó su experiencia con Jorge Sampaoli.

Todo esto, por cierto, a raíz de que el casildense sigue adelante con su ciclo al mando del Mengao, que se puso en ventaja gracias a un penal que ejecutó exitosamente Gabriel Barbosa, también conocido como Gabigol. Con el correr de los minutos, el relator del cotejo, Diego Cánepa, puso sobre la mesa el tema para que Valdivia contara algunas cosas.

"Lo conozco muy bien. Tenemos una muy bonita y buena relación. Desde una amistad, que parte por el tema de la selección. Él me lleva de vuelta a la selección. Si no me equivoco, después de 2014 en el Mundial de Brasil yo me voy de la selección", recordó el otrora volante ofensivo del Palmeiras, donde dejó un recuerdo imborrable y celebraciones que se replican hasta el día de hoy.

El Mago prosiguió con su narración. "Y antes de la Copa América 2015 me llama y me dice que personalmente quiere que vuelva, necesita un jugador con mis características. Estoy muy agradecido, fue justo en el año que terminamos ganando la Copa América. Tengo muy buenos recuerdos de Sampaoli, tanto de entrenador como persona, pude generar buenos lazos de amistad", rememoró el nacido en Maracaibo.

Jorge Valdivia recuerda a Bielsa tras contar parte de su relación con Sampaoli

La imagen de Jorge Sampaoli provocó que Jorge Valdivia se acordara también de Marcelo Bielsa, quien por estos días ultima detalles para comandar a la selección de Uruguay en el proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2026.

"Está en el podio de los mejores seguro. Bielsa es el primero. Tuve la suerte de contar con un entrenador como Bielsa en una época donde la mayoría éramos jóvenes y necesitábamos un Bielsa para hacernos entender mejor el fútbol. Y mira cómo nos fue", manifestó también el hoy comentarista de ESPN y ADN Deportes.

Valdivia añadió que "Sampaoli tiene muchas cosas de Bielsa, la intensidad, la exigencia. Son muy parecidos en eso. Ahora, en ese minuto con nosotros en la selección, Sampaoli tuvo más cercanía que Bielsa, que era más trabajólico y distante. Bajaba a un horario cuando el profe Bonini, uno de los mejores también, nos tenía aleonados y listos para comenzar el entrenamiento. Una muy buena dupla él con el profe Bonini". ¡Qué recuerdos!