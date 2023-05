Ñublense consiguió una victoria histórica, pues fue la primera vez que gana en la Copa Libertadores. Fue en la 3° jornada del Grupo A, donde los Diablos Rojos se repusieron a un golazo de Rómulo Otero y vencieron por 2-1 al Aucas, último campeón de la primera división de Ecuador. Un remate sorpresivo de Andrés Vilches le dio los primeros tres puntos al cuadro de Chillán.

En el certamen continental, el equipo adiestrado por Jaime García cayó como local ante Racing Club de Avellaneda, con un gol que dio la vuelta al mundo y se anotó entre los candidatos al premio Puskas. También había perdido en la visita al mítico Maracaná para medirse al Flamengo.

Precisamente en suelo carioca el popular Chacalito tuvo un encuentro con Jorge Sampaoli, quien es el DT del Fla y este último fin de semana perdió por tercera vez consecutiva en apenas cuatro fechas que lleva disputadas el Brasileirao. Un doblete de Pedro liquidó el cotejo a favor del rubro-negro.

"En realidad, te soy súper sincero. No me fijo en esas cosas", le dijo el otrora defensor central de San Antonio Unido a nuestro querido Paulo Flores, quien sacó el celular de RedGol y conversó con el entrenador de 46 años, que pretende sí o sí tener algo de influencia en el mercado de pases venidero. Para él, aquel enfrentamiento con el casildense sólo es parte del juego.

El cartagenino añadió que "saludó como corresponde y eso uno lo agradece, cuando hay respeto entre compañeros de profesión. Pero cada uno forja el camino. Él tiene forjado su futuro, yo lo estoy haciendo", con las ganas voraces de progreso que ha mostrado desde que guió a Ñublense a pelear en la parte alta de la máxima categoría del balompié criollo.

Jaime García: "Observo otras cosas más que el técnico que está al lado mío"

Por cierto, el ex DT de Santiago Morning y Deportes La Serena prosiguió con su relato. "No le presto mucha atención a eso, hago respetar más mi función como técnico de mirar lo que hacen. No me gusta eso", manifestó antes de dejar una frase para el bronce de los futboleros.

"Hay un Bielsa, un Sampaoli y un Jaime García. Trato de observar otras cosas en vez de mirar al técnico que está al lado mío. Siempre he sido así, he tratado de imponer lo que creo que está bien", cerró el entrenador, quien debe afinar detalles para conformar el equipo que recibirá a Deportes Copiapó por la 13° fecha del Campeonato Nacional 2023.