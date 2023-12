Gabriel Suazo no pudo anotar en el empate entre Toulouse y Unión Saint-Gilloise por la fecha 5 de la Europa League, pero dejó un tremendo registro en la competencia europea. El defensor de la selección chilena y titular indiscutido del cuadro galo se metió en el ranking de más duelos ganados.

No sólo eso. Se tomó la punta del listado. Suazo es el jugador con más duelos ganados en toda la Europa League 2023/24, que sigue en su fase de grupos. El chileno ha superado 41 de 57 duelos en la competición y se pone por arriba de estrellas mundiales que pelean la segunda copa más importante de Europa.

El podio de esta estadística lo completan un argentino y un inglés. El segundo jugador con más duelos ganados es el campeón del mundo Leandro Paredes, quien milita en la Roma y ha superado 39 disputas. El tercer lugar lo tiene Trent Alexander-Arnold, quien viste la camiseta del Liverpool y ha ganado 37 duelos.

El dato sirve como prueba del gran momento de Suazo en el Toulouse, donde ya es una estrella. El ex Colo Colo ha jugado todos los partidos hasta ahora en Europa League (5) e incluso ha aportado con un gol (ante el LASK). En la Ligue 1, ha disputado 12 partidos y sólo se perdió un encuentro por suspensión.

Su buen momento personal no sólo lo evidencia en la cancha, sino que también en el camarín. Antes del duelo de este jueves contra Saint-Gilloise, el defensor fue el encargado de arengar a su equipo en el camarín. Lo hizo en español y con un traductor, según un registro que compartió el club.

“Este es un partido especial, no es un partido cualquiera. No todos los jugadores tienen la oportunidad de hacer historia en un club. Hoy no jugamos solamente por nosotros, jugamos por nuestras familias, por nuestros fans, por toda la ciudad y para hacer historia. ¡Ganamos sea como sea, la puta madre!”, alentó.

Suazo y Toulouse quieren seguir con vida en Europa League

El Toulose de Gabriel Suazo viene de empatar ante el Unión Saint-Gilloise en la fecha 5 de la Europa League y le facilitó al Liverpool, que venció al LASK, la clasificación a los octavos de final de la competencia. Pero el cuadro galo aún tiene chances de seguir con vida en el torneo.

Liverpool quedó líder del Grupo E con 12 puntos que el Toulouse (ocho unidades) ya no podrá alcanzar. Pero el equipo de Suazo tiene tomada la segunda posición, la que lo clasifica a play-offs para seguir avanzando en la competencia. No será fácil, pues en esa ronda enfrentarán a un eliminado de la Champions League.

Para cerrar la fase de grupos, Toulouse chocará con LASK en la última fecha, la que se disputará el próximo jueves 14 de diciembre. Con un triunfo o un empate estarán en la ronda de play-offs, donde chocarán con el tercer puesto de alguno de los grupos de la Champions.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.