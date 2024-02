Una figura menos tendrá Godoy Cruz en la llave ante Colo Colo por la Fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo mendocino reza por poder recuperar a tiempo al talentoso enganche Hernán López Muñoz, pero debe resignarse a perder por varios meses a uno de sus refuerzos.

La referencia es para Tomás Pozzo, quien por segunda vez en su carrera sufrió una rotura de ligamentos cruzados. Corrían 26′ del empate sin goles entre el Tomba y Unión Santa Fe cuando el talentoso futbolista surgido de Independiente de Avellaneda asustó a todos.

En su lugar ingresó el uruguayo Vicente Poggi. Con el correr de los días se confirmó el principal temor del cuadro mendocino: Pozzo sufrió otro corte de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. El mismo inconveniente que lo relegó en el Rojo durante el año pasado.

Por esa razón, el “6” del Bodeguero usó su cuenta de Instagram para compartir un desahogo terrible. Fueron tres historias donde dejó un texto con el que intentó resumir sus pensamientos durante estas jornadas. “Estaba tan feliz, me sentía tan cómodo… Entonces pienso realmente si alguna vez estas cosas van a dejar de pasar”, introdujo Pozzo.

“O quizás pasan porque estoy pensando todo el tiempo que pueden volver a aparecer en mis mejores momentos. No lo sé, hoy necesito tiempo para replantearme mis cosas, lo doloroso que es atravesar esto nuevamente y si realmente vale la pena seguir”, agregó el oriundo de Adrogué. Es evidente, el retiro es una idea que ronda por la mente de Tomás Pozzo.

Mientras una figura de Godoy Cruz tiene incierta su participación frente a Colo Colo, Tomás Pozzo puede dar por hecho que no estará en la llave. Y también durante al menos seis meses más. Y perfectamente podrían ser ocho. Todo eso lo tiene con la cabeza a mil kilómetros por hora.

Con pensamientos que dejó ver en sus historias de Instagram. Y aunque el inicio de su texto dejó preocupación, parece decidido a volver. “Después de varios días y replantearme las cosas una, otra y otra vez pienso en que si lo que amo y doy la vida todos los días es para mí. Si realmente mi cuerpo me está dando una señal que hice algo mal en el camino”, apuntó.

“No lo sé. Hoy se me pasan miles de cosas por la cabeza y estoy muy débil. Soy una persona muy sensible y pasional por lo que hace. Siempre dejé todo de lado por mi sueño hasta que lo conseguí y jamás le corrí el cuerpo a nadie. Siempre fui buen compañero, buen amigo y un ejemplo de superación para mi familia”, posteó también Pozzo.

Pero está con ganas de afrontar otra rehabilitación larga. “Me duele muchísimo estar fuera de las canchas nuevamente por tanto tiempo. Pero lamentablemente estamos expuestos a esto en todo momento. No me queda otra que afrontar y asimilar la situación que me toca atravesar y con mis 23 años sacarle el provecho o intentar ver el lado positivo de toda esta mierda. El fútbol es así: muy cruel y no tenemos más remedio que intentarlo nuevamente”, sentenció el volante ofensivo de Godoy Cruz.

¿Cuándo juegan el Cacique y Godoy Cruz en la Copa Libertadores?

La ida de la llave entre Colo Colo y Godoy Cruz por la Fase 2 de la Copa Libertadores se disputará el jueves 22 de febrero en el estadio Malvinas Argentinas a contar de las 21:30 horas, según el horario de Chile continental. La revancha será el jueves 29 de febrero a la misma hora y en el estadio Monumental.

