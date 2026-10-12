El exárbitro chileno dio inicio oficial a una nueva etapa de su trayectoria internacional, esta vez como responsable del referato de una federación de Medio Oriente. El desafío prolonga una carrera formadora que ya lo llevó por Chile, México y Costa Rica.

La carrera de Enrique Osses fuera de las canchas sumó oficialmente un nuevo capítulo, pues el exárbitro chileno comenzó su etapa en Emiratos Árabes Unidos. Allí asumió un nuevo desafío ligado a la conducción del referato después de una extensa trayectoria internacional en esta área.

Fue el propio Osses quien durante los últimos días dio cuenta en LinkedIn del inicio de su experiencia en la Federación de Fútbol emiratí (UAE FA). Su llegada a Medio Oriente había sido anticipada en agosto por La Tercera, que dio a conocer que había aceptado una propuesta para convertirse en jefe de árbitros de aquel país con un acuerdo por dos años.

Para aceptar el ofrecimiento, Osses puso término a su etapa como presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica. El chileno presentó su renuncia en agosto y permaneció en sus funciones hasta fines de ese mes, cerrando un ciclo que había comenzado en febrero de 2025.

En 2016, Enrique Osses le puso fin a su trayectoria como árbitro. (Friedemann Vogel/Getty Images).

El nuevo destino amplía una carrera que tomó un rumbo ligado al referato cuando Osses decidió colgar el silbato en 2016. Lejos de alejarse de la actividad, el mundialista en Brasil 2014 pasó rápidamente de impartir justicia dentro de la cancha a trabajar en la formación, dirección y desarrollo de jueces.

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Enrique Osses toma el cargo de jefe de árbitros en Emiratos Árabes Unidos

Precisamente en 2016, Enrique Osses comenzó la trayectoria que hoy lo tiene en Emiratos Árabes Unidos: asumió la conducción de la Comisión de Árbitros de la ANFP, responsabilidad que mantuvo hasta 2020. Durante ese período fue una de las figuras centrales del proceso de modernización del arbitraje chileno y participó en la implementación del VAR en el fútbol nacional.

Su experiencia posteriormente lo llevó a México. En enero de 2021, la Federación Mexicana de Fútbol lo incorporó como director de Instrucción de su Comisión de Árbitros. En ese cargo trabajó en capacitación, desarrollo referil y utilización de las nuevas herramientas tecnológicas. Hasta que cerró aquella etapa antes de partir a Costa Rica.

Enrique Osses presentó formalmente el VAR en la temporada 2020 del fútbol chileno. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Paralelamente, Osses ha mantenido una estrecha relación con la FIFA como instructor técnico. Esa labor lo llevó a participar en seminarios y procesos de preparación de árbitros internacionales. De hecho, este año estuvo involucrado en la preparación de los jueces para el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora, Emiratos Árabes aparece como la siguiente estación de una trayectoria que ya pasó por Chile, México y Costa Rica desde su retiro. A una década de haber dejado la cancha, Enrique Osses comienza otra misión fuera del país y consolida una carrera internacional ligada exclusivamente a la conducción y formación de réferis en diversos lugares del mundo.