No ha sido lo que esperaba nadie, ni siquiera él mismo. Ben Brereton no ha tenido una buena primera mitad de temporada en el Villarreal, por lo que desde el Submarino Amarillo ya no planifican el resto del año con el inglés en sus filas.

Según consigna el medio Relevo, el Villarreal estaría buscando la cesión del chileno-británico, con el fin de “liberar espacio salarial” en el club. Esto, debido a que en el equipo español ven poco probable, con el rendimiento que ha tenido Ben, que haya un interés por su compra.

La idea es, pues, poner a Ben Brereton en la propia Liga española, con el fin de que termine por adaptarse. El chileno-británico ya habría sido informado sobre el plan, por lo que desde su entorno se estarían manejando distintas posibilidades.

El propio Ben Brereton estaría de acuerdo con esta movida, ya que reconoce que no ha podido adaptarse al fútbol español y que solamente logrará aquello por medio de la suma de minutos.

El delantero que propicia la salida de Ben

Si bien el rendimiento de Brereton es uno de los principales motivos de su salida, no es el único. Resulta que José Luis Morales, delantero llegado desde el Levante en 2022, ha tenido un resurgir con la llegada de Marcelino a la banca del Submarino Amarillo.

El buen juego del delantero nacido en Madrid ha hecho reconsiderar su salida del club, lo que en el inicio de esta temporada se daba como algo completamente factible.

Sin embargo, el jugador no saldrá del Villarreal en este mercado de invierno y seguirá hasta fin de temporada en el club, lo que propició la salida de Ben Brereton, quien a partir de enero podría vestir una nueva camiseta en España.

¿Cómo le ha ido a Ben Brereton en la actual temporada de La Liga?

El chileno-británico no suma goles ni asistencias en la presente temporada, donde ha disputado 19 encuentros (la mayoría de ellos, como suplente). El único tanto marcado, terminó siendo anulado por el VAR.

¿Dónde debería recalar Ben Brereton? ¿Dónde debería recalar Ben Brereton? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo vuelve a jugar el Villarreal?

El Submarino Amarillo visitará al Valencia a principio del próximo año. El 2 de enero, a las 15.15 horas de Chile, está programado aquel duelo. Por el momento, el Villarreal se encuentra en el lugar 13 de la clasificación, a doce puntos de los lugares de clasificación a copas internacionales.