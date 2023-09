Lionel Messi no se quiso perder el viaje de la selección de Argentina hasta Bolivia. Pero no fue considerado por Lionel Scaloni para el equipo que se impuso al cuadro verde en el estadio Hernando Siles de La Paz. El actual campeón mundial venció por 3-0 en la altitud paceña.

Un gol de Enzo Fernández, otro de Nicolás Tagliafico y el restante de Nicolás González sentenciaron el elocuente triunfo de La Scaloneta. Todo eso fue ante la mirada atenta de La Pulga, quien pese a no estar incluido como uno de los suplentes, igual se las ingenió para sentarse en el banco.

Sacó un truco evidentemente más fácil que el sinfín de magias que ocupa dentro del campo de juego. Según informó el periodista Maxi Grillo de TNT Sports Argentina, Messi firmó como auxiliar para poder ocupar un espacio con quienes esperaban su turno para ingresar.

Así las cosas, Messi pudo gozar de la presentación trasandina ante la escuadra adiestrada por Gustavo Costas. Bolivia cayó en el estreno ante Brasil y en la segunda fecha, contra la Albiceleste. ¡Tuvo suerte con el fixture!

Lionel Messi firma como auxiliar para ver el Argentina-Bolivia en el banco

Nada de eso le importó mucho a Lionel Messi, quien puso su rúbrica en la planilla como si fuera un auxiliar del cuerpo técnico. Como no hubo ninguna infracción al reglamento, el juez uruguayo Esteban Ostojich dejó transcurrir los hechos con normalidad.

Se le vio conversar de buena gana, varias risas incluidas, con Leandro Paredes. También cantó el himno con fervor. Porque el mejor de todos también hace cosas que permiten verlo como si fuera uno más, pues perfectamente pudo haberse bajado de la delegación rumbo a La Paz. Pero no.

“Tiene su dificultad la altitud, pero no somos los primeros en ganar acá. Muchos ganaron y perdieron. No quiero entrar en problemas ni en debate. No quiero decir otra cosa respecto de eso”, respondió Scaloni sobre las condiciones que impone un periplo a la capital boliviana.

Aclaró también la ausencia de Messi. “Leo no estaba para jugar. Intentó recuperar y no se sentía cómodo. No lo arriesgamos”, explicó el DT. Una decisión que seguramente aplaudió el Inter Miami de Estados Unidos. Y también Gerardo Martino, el entrenador del cuadro rosa.

¿Cómo están Argentina y Chile en Eliminatorias?

El campeón del mundo comanda el proceso sudamericano con seis puntos, al igual que Brasil; mientras que La Roja se ubica en la octava posición, con apenas una unidad.