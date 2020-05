Figura del PSG recuerda cuando Orión le reventó un tobillo y reaviva el fuego: “No sé si no me quiso lesionar, pero déjenlo tranquilo”

En 2013, Leandro Paredes despuntaba como joven promesa de Boca Juniors y su carrera sufrió un violento frenazo: en una jugada con Agustín Orión en un entrenamiento, salió con un ligamento del tobillo izquierdo con rotura total y estuvo meses fuera de acción.

A siete años del hecho, el volante está en el PSG y no quiso ahondar mucho en la polémica, pero sí dejó picando la idea de que no le consta que el ex arquero de Colo Colo no haya ido con la intención de romperlo.

“No volví a hablar con Orión. Déjenlo tranquilo a Agustín, pobre, que pasó hace mucho”, comentó el futbolista en diálogo con FOX Sports Radio Argentina.

Pese a eso, luego tiró algo de picante. “Pasa en todos lados, pasó siempre, ahora también. Tuve la mala suerte de salir lastimado, nada más. No sé si no me quiso lesionar, pero no pasa nada”, lanzó.

Eso sí, el año pasado no tenía tan superado el tema. Con el mismo medio dialogó en febrero de 2019 y fue más al hueso. “Nadie me cuidó. Varios escucharon que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Ni el club ni el entrenador (Carlos Bianchi) me cuidaron cuando eso pasó”, disparó en la ocasión.

Así salió Leandro Paredes de aquella práctica de Boca Juniors. Estuvo cuatro meses fuera de las canchas tras la rotura total del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo.

“No me cuidaron porque no se tomaron las medidas que quizá en otro club se hubieran tomado frente a una situación así. No me protegieron ni el club ni el entrenador, pasó como si nada. Todos habían escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Había anticipado en una jugada anterior que iba a lastimarme y bueno, pasó. Ya está, no importa. Después me pidió perdón por mensaje de texto”, remató aquel día.

Orión salió de Colo Colo en 2019 tras una polémica con Mario Salas que hasta lo llevó a nombrarlo como el peor DT de su carrera y aún no ha vuelto a la acción. Paredes, por su parte, goza de buen presente en el PSG y ha sido nominado constantemente a la selección.