Luciano Arriagada se fue al Athletico Paranaense como agente libre. Terminó su contrato con Colo Colo y eligió Brasil como su siguiente destino. Su primer festejo allí fue un golazo de taco. Pero desde entonces sólo sumó minutos en los entrenamientos del plantel estelar. Al menos desde la continuidad, el delantero chileno que el 30 de abril cumplió 21 años vive un triste momento.

El Furacao lleva ocho partidos en el Brasileirao. Suma 12 puntos, aunque no ha podido llegar a la parte alta en la tabla de posiciones. Marcha 11°. Y por estos días, el equipo adiestrado por Paulo Turra afina detalles para un partido complejo.

Debe visitar al exclusivo líder, pero por la Copa de Brasil: Botafogo, el rival del equipo de Arriagada en la ronda de 16. Pese a eso, el ariete no pierde la esperanza. “Nunca bajes los brazos”, escribió en su cuenta de Instagram este 29 de mayo. Un mensaje que acompañó con algunas imágenes en las prácticas del ATP.

Luciano Arriagada vive en Brasil lo que buscó evitar en Colo Colo

“En Colo Colo nunca me hicieron sentir importante. Tuve escasas oportunidades de jugar. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero fue la mejor. Estoy muy feliz aquí en Athletico Paranaense”. Con esas palabras en una entrevista con DaleAlbo, Luciano Arriagada graficó su presente en Brasil.

Pero eso no se ha refrendado en continuidad, pues el atacante que sumó 20 minutos en la Copa América 2021 no se ha estrenado en el Brasileirao. Sólo fue al banco en dos oportunidades. Eso sí, la competencia es difícil para abrirse un espacio, pues el Furacao tiene al “9” de la selección de Brasil Sub 20.

Esa referencia es para Vítor Roque, atacante de 18 años que ha anotado tres tantos en la élite brasileña. Luego de su presentación en el Sudamericano Sub 20, torneo del que fue goleador, este delantero atrajo el interés del West Ham United de Inglaterra. Se dice también que el Barcelona lo tiene entre sus posibles fichajes. Hizo buenas migas con Arriagada, pero no hay lugar para los dos en la ofensiva. ¿Cuándo volverá a ver acción? El tiempo dirá…