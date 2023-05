La Copa Sudamericana continúa con sus jornadas cargadas de acción y es en ese contexto donde los elencos chilenos buscan un anhelado premio en dinero. Palestino y Audax Italiano se ubican 2° en sus grupos y con ello, sus opciones de clasificar a la fase de playoffs de octavos son más que reales.

Por el contrario, el tercer lugar de Magallanes deja al “Manojito de Claveles” con unas opciones muy escasas de avanzar, situación que golpearía sus arcas, debido al alto premio que otorga Conmebol a los clasificados en fase de grupos, los cuales te contamos a continuación.

El premio millonario que se juega los clubes chilenos si logran avanzar en Copa Sudamericana

Con bombos y platillos Conmebol anunció a principio de años el alza de premios para los elencos participantes en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, es en ese documento donde la Confederación Sudamericana de fútbol indicaba que la Sudamericana tendrá un presupuesto en premios de US$77,8 millones, un 30% más que el total de la competición el 2022.

De esta forma, los clubes que lograsen avanzar a los playoffs de octavos de final desde la fase de grupos, recibirían un monto de US$900.000, esto sumado a los US$100.000 que recibirán por partido ganado, conocido como “mérito deportivo”.

Es decir, Palestino y Audax Italiano, independiente de que avancen o no de ronda, ya tienen asegurada la cifra de US$200.000 por este concepto. Magallanes en tanto, no conoce de victorias y hasta ahora no recibiría dinero extra.

Sin duda el gran premio monetario que entrega Conmebol es un aliciente extra para árabes e itálicos, quienes, de mantenerse en el segundo lugar del grupo, enfrentarán a los equipos relegados de Copa Libertadores en los playoffs de octavos.

Revisa a continuación, los premios de la Copa Conmebol Sudamericana 2023.