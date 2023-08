El beso no consentido de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial Femenino 2023, ha dado la vuelta al mundo. La FIFA le abrió expediente disciplinario al dirigente y lo suspendió de manera provisoria por 90 días.

Pero ese no sería el único coletazo que le llegaría a la Real Federación Española de Fútbol. Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (algo así como el Ministro del Deporte español), aseguró que el Mundial 2030 que organizaría España con Portugal y Marruecos ha ido perdiendo fuerza.

Según explicó el directivo, “hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que ahora. Pero le explicaremos a la FIFA que el deporte español no es lo que hemos visto estos días ni el fútbol español es lo que hemos visto estos días, el fútbol español son las 23 campeonas”.

La idea es seguir peleando por recibir el Mundial, pese a que están preocupados al respecto. “Estamos en disposición de luchar por el 2030. Seguimos teniendo opciones. He hablado con el vicepresidente de la FIFA, que tengan la confianza en el Gobierno, un hecho particular no puede empañar un éxito colectivo. En las próximas horas hablaré con el presidente de la FIFA”, agregó.

Por esa razón, la candidatura conjunta de cuatro países de Sudamérica ha ido tomando fuerza. Juntos 2030, como se denomina el grupo compuesto por Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, podría ir posicionándose bien para ganar la localía del Mundial.

Es más, el periódico El Confidencial en España publicó un reportaje que revela que las posibilidades de quedarse sin la Copa del Mundo son verídicas. “El bochorno de la última semana, con todo el mundo pendiente de lo que ocurría con Rubiales, ha cambiado los planes. El mismo que alardeaba de ser el artífice de que la Copa del Mundo llegara al país, quizá sea el culpable de que no regrese 48 primaveras más tarde”, explican.

¿Qué candidaturas existen para el Mundial 2030?

Considerando que el mundial de 2022 fue en Qatar y que el de 2026 será en Estados Unidos, México y Canadá, es que Asia y Norteamérica están descartados como sedes para recibir el Mundial de 2030. Las dos candidaturas vigentes son España-Portugal-Marruecos y Uruguay-Argentina-Paraguay-Chile.

¿Cuándo anunciarán la sede del Mundial 2030?

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció este año que en 2024 se realizará el Consejo en el que votarán por la sede del Mundial 2030. De momento hay dos candidaturas y se presume que serán las únicas.