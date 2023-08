Una carrera contra el tiempo tiene la Conmebol para convencer a la FIFA de que el Mundial 2030 sea en Sudamérica, por lo mismo pone presión al organismo para que tenga “responsabilidad”.

La candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, actualmente sólo compite contra la opción de España, Portugal y Marruecos, tras la baja de Arabia Saudita.

Por lo mismo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, fue enfático en señalar que la FIFA y su timonel, Gianni Infantino, “tienen la responsabilidad” de hacer el Mundial 2030 en Sudamérica.

¿Qué exige Conmebol a la FIFA por Mundial 2030?

En diálogo con la Agencia EFE, el directivo paraguayo manifestó que “todos entienden de que este mundial hay que festejarlo de forma diferente y nosotros somos conscientes y queremos que este mundial se reedite y se juegue aquí, donde todo nació“.

“Creemos que el centenario no es un Mundial más si no es ‘el Mundial de la FIFA’ y que hay una responsabilidad muy grande, que la tiene Infantino, no como presidente de la institución, sino la que tiene la FIFA como sociedad del fútbol”, afirma el mandamás de Conmebol.

En esa línea, advierte que “el momento que vive el fútbol en Sudamérica, con las principales copas masculinas en manos de Argentina y la Sub 20 de Uruguay, ayudan de gran manera para que el continente vuelva a sentarse en la mesa“.

¿Cuándo se define si el Mundial 2030 será en Sudamérica?

La Conmebol conocerá si podrá traer el Mundial 2030 a Sudamérica cuando se desarrolle el Congreso de FIFA, a mediados de 2024, justo dos años antes de la cita planetaria que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.